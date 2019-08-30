Гончарук назвав головний аргумент, чому Аваков досі міністр



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Якщо до Авакова будуть претензії по суті, як сказав прем’єр, міністр повинен буде піти з посади

Гончарук каже, що він не задоволений процесом реформування МВС

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що рішення залишити в складі уряду міністра внутрішніх справ Арсена Авакова було одним із найскладніших під час формування Кабінету міністрів.

Про це він сказав в журналістам у п'ятницю.

«Головний аргумент - в умовах війни, молодого уряду, який не має досвіду, він відповідає за найбільший блок із безпеки. Враховували також те, що Аваков брав участь у забезпеченні чесних виборів. Команда ухвалила рішення його залишити», - зазначив Гончарук.

Водночас, як зауважив прем'єр, «якщо у преси, громадянського суспільства будуть конкретні претензії по суті, людина повинна буде піти».

«Це, до речі, стосується не лише Авакова», - підкреслив Гончарук.

За його словами, він не задоволений процесом реформування МВС. «Одна з реформ, яка не відбулася, - реформа поліції. Була реформа патрульної служби, й далі вона не пішла. Реформу кримінальної поліції треба продовжувати», - сказав прем’єр.

Гончарук повідомив, що домовився наступного тижня зустрітися з Аваковим, і «ще раз поговорити».

Нагадаємо, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що Аваков залишається на посаді міністра внутрішніх справ тимчасово під «персональну відповідальність» президента Володимира Зеленського.

Джерело: Інтерфакс-Україна