Коломойський не виключає, що новим прем'єром стане Аваков



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Бізнесмен Ігор Коломойський Фото: Deutsche Welle

Бізнесмен Ігор Коломойський вважає, що Арсен Аваков міг би збалансувати політичні сили

Нинішній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков потенційно може стати прем'єр-міністром України. Про це бізнесмен Ігор Коломойський заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

Зокрема, Коломойський, прогнозуючи майбутнє Авакова, не виключив, що він може очолити уряд.

«Може, чому ні. Він може бути як компроміс між багатьма, навіть не йдучи на парламентські вибори», - підкреслив він.

Він також припустив, що до парламенту наступного скликання пройдуть «Слуга Народу», «Батьківщина», політичні сили Анатолія Гриценка та Олега Ляшка, а також вихідці з Опозиційного блоку.

«А коли вся ця історія станеться, то має бути коаліція, правильно? Аваков буде, напевно тією людиною, яка зможе збалансувати. Мінімум залишиться міністром внутрішніх справ, мінімум», - додав Коломойський.

Раніше Коломойський заявив, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков має залишитися в новому уряді при президенті Зеленському.

Зазначимо, що, за даними поінформованого джерела, до другого туру Аваков розпорядився припинити можливі фальсифікації на користь Петра Порошенка.

Напередодні речник штабу Володимира Зеленського Дмитро Разумков висловив думку, що до парламентських виборів міністр внутрішніх справ Арсен Аваков буде виконувати свої функції.

Раніше бізнесмен Ігор Коломойський заявив, що вважає за необхідне, щоб нинішній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зберіг свою посаду в наступному Кабінеті міністрів.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що під час своєї каденції у нього будуть прозорі стосунки з підприємцями. Він офіційно запросив представників великого, малого та середнього бізнесу на зустрічі – вже найближчими днями.

Як відомо, в офіційному друкованому парламентському виданні «Голос України» в п’ятницю, 3 травня, опубліковані офіційні результати виборів президента України.

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