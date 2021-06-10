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    Загинула військовослужбовиця зі 128-ї гірсько-штурмової бригади ЗСУ

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    Загинула військовослужбовиця зі 128-ї гірсько-штурмової бригади ЗСУ
    Фото: з відкритих джерел

    Командування частини висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблої захисниці

    У середу, 9 червня, загинула жінка-військовослужбовець 128-ї бригади ЗСУ. Про це повідомляє пресцентр 128 ОГШБр ЗСУ.

    «9 червня в районі відповідальності наших підрозділів, під час виконання службових обов’язків трагічно загинула військовослужбовець нашої бригади», – йдеться у повідомленні.

    Командування частини висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблої захисниці.

    У коментарі 24 каналу в ООС зазначили, що військова загинула не внаслідок бойових дій.

    Зауважимо, що основна частина 128 бригади станом на кінець травня 2021 року виконувала завдання на Приазов’ї, один батальйон був розміщений в Луганській області.

    Тим часом, протягом минулої доби в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

    Неподалік Водяного ворог обстрілював українських захисників з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

    Крім того, у напрямку населеного пункту Раївка військові Об’єднаних сил зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» із перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно був подавлений засобами РЕБ.

    Нагадаємо, раніше на Донбасі військовий підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Йому надано необхідну медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу. Стан здоров’я захисника – середньої тяжкості.

    Теги: Донбас ЗСУ смерть військові
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    Загинула військовослужбовиця зі 128-ї гірсько-штурмової бригади ЗСУ