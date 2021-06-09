Комітет рекомендував Раді збільшити чисельність ЗСУ

Законопроєкт передбачає збільшення чисельності ЗСУ до 261 тис. осіб

Верховній Раді рекомендували схвалити законопроєкт про збільшення чисельності Збройних сил України до 261 тис. осіб. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Ради.

Так, комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував Верховній Раді ухвалити законопроєкт президента Володимира Зеленського №5558 про збільшення чисельності Збройних сил України.

Документ передбачає збільшення чисельності ЗСУ до 261 тис. осіб, з них 215 тис. – це військовослужбовці. Згідно з чинною редакцією закону, чисельність ЗСУ становить 250 тис. осіб, у тому числі 204 тис. військових.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про національний спротив та проєкт Закону про внесення зміни до статті 1 закону «Про чисельність Збройних сил України» щодо збільшення чисельності ЗСУ у зв'язку із прийняттям закону «Про основи національного спротиву» (№5558).

Навесні 2020 року на засіданні комітету Ради з питань національної безпеки представили законопроект про територіальну оборону України та про добровольчі сили оборони. Передбачається, що територіальна оборона охопить всі верстви населення.

Очікується, що парламент може прийняти закон за основу до кінця цієї сесії парламенту, яка завершується 16 липня.