Смешко подав до суду на Наливайченка



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Голова партії «Сила і Честь» Ігор Смешко Архівне фото: газета «День»

Голова партії «Сила і Честь» просить суд визнати недостовірною інформацію, яку Наливайченко озвучив в ефірі ICTV щодо причетності Смешка до отруєння третього президента Віктора Ющенка

Голова партії «Сила і Честь» Ігор Смешко подав до суду на ексголову Служби безпеки України Валентина Наливайченка через звинувачення у причетності до отруєння третього президента Віктора Ющенка, повідомляється на сторінці партії у Facebook.

Смешко просить суд визнати недостовірною інформацію, яку Наливайченко озвучив в ефірі одного з українських телеканалів, а також зобов’язати відповідача виступити із спростуванням. У якості компенсації Смешко вимагає 1 гривню.

«Наприкінці березня 2019 року Наливайченко заявив в одному з ток-шоу, що Ігор Смешко «… має бути в Генеральній прокуратурі та суді за причетність до отруєння кандидата в президенти». Як доказ неправдивості цієї заяви, юристи Ігоря Смешка наводять у позові листи Генеральної прокуратури та Головного слідчого управління СБУ, в яких говориться, що Ігор Смешко ніколи не був і не є стороною у кримінальному провадженні про отруєння Віктора Ющенка у 2004 році, і підозра у вчиненні того злочину Ігорю Смешку ніколи не пред’являлася», — повідомила пресслужба політика.

Фото: facebook.com/sylaichest.org

Сам Смешко наголошує, що попри те, що судовий позов потребує часу і ресурсів, він готовий йти до кінця і добитися справедливості.

«Обіцяю, що доведемо справу до кінця, попри те, що розумію, з якою швидкістю працюють наші суди. Але нам вистачить сили протидіяти брехні. Ми будемо воювати з замовниками чорної кампанії проти мене та партії «Сила і Честь», – цитує пресслужба слова Смешка.

Згідно з останнім опитуванням соціологічної групи «Рейтинг», партію «Сила і Честь» Ігоря Смешка готові підтримати 4,3% опитаних.