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    Смешко подав до суду на Наливайченка

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    Голова партії &laquo;Сила і Честь&raquo; Ігор Смешко&nbsp; - Смешко подав до суду на Наливайченка
    Голова партії «Сила і Честь» Ігор Смешко 
    Архівне фото: газета «День»

    Голова партії «Сила і Честь» просить суд визнати недостовірною інформацію, яку Наливайченко озвучив в ефірі ICTV щодо причетності Смешка до отруєння третього президента Віктора Ющенка

    Голова партії «Сила і Честь» Ігор Смешко подав до суду на ексголову Служби безпеки України Валентина Наливайченка через звинувачення у причетності до отруєння третього президента Віктора Ющенка, повідомляється на сторінці партії у Facebook.

    Смешко просить суд визнати недостовірною інформацію, яку Наливайченко озвучив в ефірі одного з українських телеканалів, а також зобов’язати відповідача виступити із спростуванням. У якості компенсації Смешко вимагає 1 гривню.

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    «Наприкінці березня 2019 року Наливайченко заявив в одному з ток-шоу, що Ігор Смешко «… має бути в Генеральній прокуратурі та суді за причетність до отруєння кандидата в президенти». Як доказ неправдивості цієї заяви, юристи Ігоря Смешка наводять у позові листи Генеральної прокуратури та Головного слідчого управління СБУ, в яких говориться, що Ігор Смешко ніколи не був і не є стороною у кримінальному провадженні про отруєння Віктора Ющенка у 2004 році, і підозра у вчиненні того злочину Ігорю Смешку ніколи не пред’являлася», — повідомила пресслужба політика.

    Фото: facebook.com/sylaichest.org
    Фото: facebook.com/sylaichest.org

    Сам Смешко наголошує, що попри те, що судовий позов потребує часу і ресурсів, він готовий йти до кінця і добитися справедливості.

    «Обіцяю, що доведемо справу до кінця, попри те, що розумію, з якою швидкістю працюють наші суди. Але нам вистачить сили протидіяти брехні. Ми будемо воювати з замовниками чорної кампанії проти мене та партії «Сила і Честь», – цитує пресслужба слова Смешка.

    Згідно з останнім опитуванням соціологічної групи «Рейтинг», партію «Сила і Честь» Ігоря Смешка готові підтримати 4,3% опитаних.

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