Смешко розповів, як дружина Ющенка була об’єктом зацікавлення СБУ



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Катерина Ющенко Фото: Радіо Свобода

Паспорт Катерини Ющенко перебував у відповідному відділі безпеки СБУ

Другою дружиною третього президента України Віктора Ющенка цікавилась Служба безпеки України, заявляє колишній голова СБУ, колишній кандидат на посаду президента України, а нині голова партії «Сила і честь», яка балотується до Верховної Ради, Ігор Смешко.

«Катерина Ющенко була об’єктом зацікавленості з боку попереднього керівництва Служби безпеки, – сказав Смешко, який очолив СБУ восени 2003 року, в коментарі Радіо Свобода. – Внаслідок цього зацікавлення її паспорт опинився у Службі безпеки».

Смешко стверджує, що коли прийшов у відомство і дізнався про цей документ, то «вирішив, що це було безпідставно», і повернув його Вікторові Ющенку під час однієї з зустрічей, ініційованих останнім.

«Паспорт Катерини Ющенко перебував у відповідному відділі безпеки. Він туди потрапив оперативним шляхом. Я не можу коментувати, яким. І хоч це була робота моїх попередників, але є правила і є закон про державну таємницю», – зауважує Смешко.

Паспорт Катерини Ющенко, на той час громадянки США Кетрін Клер Чумаченко, був викрадений в Україні, куди вона прибула 1991 року, ще в 1990-х роках. Із 1991 по 1993 роки вона очолювала Інститут демократії імені Пилипа Орлика в Києві, з 1993 до 2000-го працювала в київському відділенні міжнародної консультаційної компанії KPMG Peat Marwick менеджером із питань України і консультантом освітніх програм.

1998 року вона одружилася з Віктором Ющенком, на той час головою Національного банку України. 2005 року, коли Ющенко став президентом України, вона набула громадянство України і почала процедуру виходу з громадянства США, яку завершила 2007 року.