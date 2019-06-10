Кого українці хочуть бачити прем’єром - соцопитування



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В лідерах - Юрій Бойко та Юлія Тимошенко

Найбільшою підтримкою серед опитаних українців як кандидат на посаду прем'єр-міністра після парламентських виборів користується Юрій Бойко з «Опозиційної платформи - За життя» (12,9%).

Про це свідчать результати опитування проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 26 травня - 7 червня.

На другому місці з підтримкою 11,3% лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко.

На третьому з 8,1% – ексглава СБУ Ігор Смешко, який веде на парламентські вибори партію «Сила і честь».

Бачити Володимира Гройсмана після виборів до Верховної Ради хочуть 7,7%.

На п’ятому місці з 4% - Анатолій Гриценко.

З команди Зеленського в списку можливих кандидатів на очільника уряду був Олександр Данилюк. Але в нього була підтримка лише на рівні 1%.

Опитування КМІС

Нагадаємо, опитування КМІС показує, що партію «Слуга народу» на виборах в Раду готові підтримати 48,2% тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором. «Опозиційну платформу - За життя» - 11,8%, Блок Петра Порошенка «Солідарність» («Європейська солідарність») - 8,1%, «Батьківщину» - 7,8%, «Голос» - 5,6%.

Методом особистого інтерв'ю було опитано 2021 респондента, які живуть у 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 4-ступеневою стохастичною вибіркою із квотним відбором на останньому ступені, репрезентативною для населення України віком від 18 років. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося лише на території, яка контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників, близьких до 50%, 2,8% - для показників, близьких до 25%, 2,0% - для показників, близьких до 10%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.

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