Майже 81% українців готові голосувати на виборах до Ради - опитування



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Позачергові парламентські вибори відбудуться в Україні 21 липня

За словами експерта, «точно ні» і «скоріше, ні» щодо можливої участі в голосуванні на парламентських виборах відповіли 13,9 %

Якщо б вибори до Верховної Ради проводили найближчої неділі, то участь у голосуванні взяли б 80,9% українців. Про це розповів директор з розвитку Українського інституту соціальних досліджень імені Олександра Яременка Володимир Барабаш під час презентації даних ролінгового дослідження громадської думки за минулий тиждень, повідомляє «Укрінформ».

«На питання, якби найближчої неділі проходили вибори до Верховної Ради України, чи брали в ви участь у голосуванні?, «точно так» відповіли 43% респондентів, «скоріше, так» — 37,9%, що разом становить цифру 80,9%», - зазначив соціолог.

Водночас, за словами експерта, «точно ні» і «скоріше, ні» щодо можливої участі в голосуванні на парламентських виборах відповіли 13,9 %.

Крім того Барабаш зауважив, що ще 5,1% респондентів важко визначитися з цього питання.

Разом з тим він пояснив, що найбільша готовність громадян йти на вибори до ВР у виборців західного регіону — 83,4%, південного — 83,8%, центрального — 82,9%, найменша на сході — 74,5%, тоді як окремо на Донбасі — 72,8%.

Також експерт відзначив, що спостерігається зниження кількості мешканців обласних центрів, які готові брати участь у голосуванні — нині таких 77,4%, але цей показник зростає в селі — 84,1%.

У свою чергу директор центру «Соціальний моніторинг» Дмитро Дмитрук пояснив, що це ролінгове дослідження було проведено минулого тижня і вказані дані є даними станом на 7 червня. За його словами, було опитано 1000 респондентів, похибка — 2,2%.

Як повідомлялося, позачергові парламентські вибори відбудуться в Україні 21 липня.

Нагадаємо, сьогодні озвучили опитування кого українці хочуть бачити прем’єром.

Найбільшою підтримкою серед опитаних українців як кандидат на посаду прем'єр-міністра після парламентських виборів користується Юрій Бойко з «Опозиційної платформи - За життя» (12,9%). Про це свідчать результати опитування проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 26 травня - 7 червня. На другому місці з підтримкою 11,3% лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко. На третьому з 8,1% – ексглава СБУ Ігор Смешко, який веде на парламентські вибори партію «Сила і честь».

Також опитування КМІС показує, що партію «Слуга народу» на виборах в Раду готові підтримати 48,2% тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором. «Опозиційну платформу - За життя» - 11,8%, Блок Петра Порошенка «Солідарність» («Європейська солідарність») - 8,1%, «Батьківщину» - 7,8%, «Голос» - 5,6%.

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