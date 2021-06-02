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    Сніг та штормовий вітер огорнули Говерлу (фото)

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    Цього року в червні робити сходження на Говерлу досить небезпечно - Сніг та штормовий вітер огорнули Говерлу (фото)
    Цього року в червні робити сходження на Говерлу досить небезпечно
    Фото з відкритих джерел

    Знані туристи закликають любителів екстриму не подорожувати в горах самотужки

    На Закарпатті погода продовжує підкидати «сюрпризи». Такого старту літа тутешні люди тут не пригадують. У мережі Facebook турист Василь Гридчук закликав любителів долати гірські вершини – не випробовувати долю і не подорожувати самотужки.

    «Така погода протримається до п'ятниці, потім знову можна у гори. Беріть у супровід гірських провідників, або гірських рятувальників, щоб зробити свій вихід безпечним та актуальним», – написав досвідчений мандрівник, знаючи, яку небезпеку приховують непродумані сходження.

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    Сніг та штормовий вітер огорнули Говерлу (фото)

    Додамо, що в Карпатах в другий день літа температура повітря опустилася нижче нуля градусів. Гори вкриті снігом, який вчора йшов протягом дня.

    До слова, народний синоптик Леонід Горбань прогнозує, що червень буде досить теплим, а в липні та серпні очікується багато дощів і бурь. Будуть цього літа і дуже спекотні дні.

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    Теги: туризм Карпати (гори) Говерла
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    Сніг та штормовий вітер огорнули Говерлу (фото)