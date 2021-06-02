Сніг та штормовий вітер огорнули Говерлу (фото)

Цього року в червні робити сходження на Говерлу досить небезпечно

Знані туристи закликають любителів екстриму не подорожувати в горах самотужки

На Закарпатті погода продовжує підкидати «сюрпризи». Такого старту літа тутешні люди тут не пригадують. У мережі Facebook турист Василь Гридчук закликав любителів долати гірські вершини – не випробовувати долю і не подорожувати самотужки.

«Така погода протримається до п'ятниці, потім знову можна у гори. Беріть у супровід гірських провідників, або гірських рятувальників, щоб зробити свій вихід безпечним та актуальним», – написав досвідчений мандрівник, знаючи, яку небезпеку приховують непродумані сходження.

Додамо, що в Карпатах в другий день літа температура повітря опустилася нижче нуля градусів. Гори вкриті снігом, який вчора йшов протягом дня.

До слова, народний синоптик Леонід Горбань прогнозує, що червень буде досить теплим, а в липні та серпні очікується багато дощів і бурь. Будуть цього літа і дуже спекотні дні.