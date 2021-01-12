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    Снігопади, хуртовини та штормовий вітер. В Україні різко зміниться погода

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    15-16&nbsp;січня в Україні очікується значне зниження температури: вночі до 12-18&deg;, а вдень до 10-16 градусів морозу - Снігопади, хуртовини та штормовий вітер. В Україні різко зміниться погода
    15-16 січня в Україні очікується значне зниження температури: вночі до 12-18°, а вдень до 10-16 градусів морозу

    13 січня у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій областях очікуються снігопади

    В Україні очікується різка зміна погоди. Попередження про зниження температури, снігопади, ожеледицю та хуртовини оприлюднила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

    Зазначається, що 13 січня у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій областях очікуються снігопади.

    «Висота снігового покриву може сягати від 5 до15 см. Пориви вітру будуть 15-20 м/с, хуртовини, на дорогах ожеледиця», ─ йдеться у повідомленні.

    Синоптики попереджають про налипання мокрого снігу та ожеледь (І рівень небезпечності, жовтий) у Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях.

    Як повідомляють у ДСНС, 14 січня припинення опадів та явищ.

    А 15-16 січня в Україні очікується значне зниження температури: вночі до 12-18° морозу, місцями в північних областях до 21° морозу, вдень до 10-16° морозу.

    17-18 січня холодна погода утримається.

    Як повідомлялося, на Київ суне похолодання: названо дати піку морозів.

    Нагадаємо, погода в Україні до кінця тижня різко зміниться. Синоптики прогнозують сніг та похолодання до -14 градусів.

    Теги: прогноз погоди ДСНС снігопад вітер
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