На курорті в Карпатах знову надзвичайна ситуація: на підйомнику застрягли люди

У Славську на Новий рік також сталась аварія: тоді на підйомнику застрягли понад 70 людей

На гірськолижному курорті «Захар Беркут», що на Львівщині, зупинився підйомник з 14 працівниками комплексу, на місце відправили екстрені служби, усіх постраждалих зняли з підйомника. Про це повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький у Facebook.

«О 09:25 у селі Волосянка Сколівського району на гірськолижному курорті «Захар Беркут» зупинився підйомник з 14 працівниками комплексу. На місце події виїхали аварійно-рятувальні служби. На даний час всі особи зняті з підйомника. Нікому з них не знадобилася медична допомога», - зазначив Козицький.

З його слів, обставини зупинки підйомника з’ясовуються.

Нині фахівці вживають заходів із відновлення роботи канатної дороги.

Температура повітря під час рятувальної операції становила 2 градуси морозу. Від ДСНС було залучено п'ять працівників особового складу й одну одиницю техніки.

Цей інцидент стався менш ніж за два тижні після того, як на Новий рік на іншому гірськолижному курорті на Львівщині відбувся схожий інцидент. Тоді на підйомнику застрягли близько 70 людей. Згодом в мережі з’явилося відео порятунку туристів у Славському.

Також нагадаємо про ще одну надзвичайну ситуацію: у Буковелі туристи на підйомнику стали «мішенями» для тиру. Як розповідають туристи, у сотні метрів від підйомників розташовується тир. При цьому захисні щити, які обіцяли встановити для безпеки відвідувачів, так і не зробили.

Варто нагадати, що це не єдина біда в Буковелі. На тлі тотального локдауну українці масово вирушили на гірськолижний курорт. У мережі показали фото і відео з натовпами туристів у Буковелі в перший день посиленого карантину.

У Буковелі свою відпустку проводить і президент Володимир Зеленський. Нагадаємо, що саме гірськолижні курорти стали епіцентрами коронавірусу під час першої хвилі інфекції.