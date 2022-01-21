Снігопади майже на всій території: якою буде погода 21 січня

Снігопади майже на всій території: якою буде погода 21 січняграфіка
На півдні країни сьогодні падатиме дощ
У п’ятницю, 21 січня, погода по всій території України буде сніжною. А в південних регіонах йтиме мокрий сніг. Про це інформує Укргідрометцентр.
Так, на заході опади у вигляді снігу прогнозуються вночі і вдень. Нічна температура опуститься до -7°C, а денна коливатиметься від -1°C до -3°C.
У північних областях вдень теж не буде дуже морозно – від -1°C до -3°C. Така температура прогнозується і у центрі.
На сході вночі і вдень йтиме сніг, температура від -1°C до +2°C.
Найтепліше у п’ятницю буде на півдні країни – вдень там прогнозуються опади у вигляді мокрого снігу, температура у межах +3°C. А в Криму – до +5°C.
У столиці вдень буде 0…-2, уночі прогнозують мороз до -5. Сніжитиме.
Нагадаємо, синоптики прогнозують суху і прохолодну весну у Києві.