Синоптики прогнозують суху і прохолодну весну у Києві

Середня температура буде на 1 градус нижче, ніж у 2021 році

З 1 по 10 травня середня температура повітря складе близько +11°C

На киян у 2022 році чекає холодна весна, з невеликою кількістю опадів. Про це повідомляє wisemeteo.

За даними ресурсу, середня температура буде на 1 градус нижче, ніж у 2021 році – близько 8°C.

Як повідомляється, березень 2022 року в Києві буде типовим весняним місяцем.Середня температура повітря очікується на рівні +2°С, що нижче історичної позначки за останні 10 років на 1 градус. До 6 березня температура коливатиметься від -7°C до 0°C, поступово досягаючи +4°C. Рясних опадів у березні не очікується.

Квітень 2022 року в Києві буде холодним. За даними ресурсу, середня температура квітня очікується близько +8°C. До кінця місяця можливе підвищення середньої температури до +9°С. У квітні очікується кілька днів з опадами.

Також зазначається, що травень 2022 року в Києві буде в основному класичним. Останній місяць весни очікується теплим.

З 1 по 10 травня середня температура повітря складе близько +11°C. Однак до кінця місяця температура підвищиться, і стовпчики покажуть позначку +14°C.

У травні очікується більше опадів, ніж у квітні. Загальна кількість днів з опадами буде близько шести.

Також стало відомо, скільки киян отримало переохолодження.

Як раніше повідомлялося, після відлиги в Україну знову прийде похолодання.