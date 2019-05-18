Соцопитування: у Польщі впав рейтинг партії влади



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Узяти участь у виборах до Європарламенту, які відбудуться 26 травня, планують близько 50% респондентів у Польщі

За партію PiS зараз готові проголосувати 33% виборців, що на 6% менше, ніж тиждень тому

За 10 днів до виборів Європарламенту в Польщі рейтинг владної партії «Право і Справедливість» (PiS) різко знизився. На перше місце в соцопитуваннях вийшла ліберальна коаліція «Громадянська платформа – Європейська коаліція» (PO-KE).

Про це свідчать результати опитування Інституту досліджень публічних справ, проведеного 14-16 травня, інформує Newsweek.pl.

Як зазначається, за PiS зараз готові проголосувати 33% виборців, що на 6% менше, ніж тиждень тому. А коаліцію PO-KE мають намір підтримати 43,6% опитаних.

Окрім них, п’ятивідсотковий виборчий бар’єр можуть подолати партія лівого спрямування «Весна» (9%), а також радикальна антиєвропейська Конфедерація (6,9%).

Узяти участь у виборах, які відбудуться 26 травня, планують близько 50% респондентів.

Як зауважує видання, різке зниження рейтингу PiS може бути пов’язано зі скандалом довкола педофілії в католицькій церкві Польщі, який спалахнув після виходу в інтернеті документального фільму «Тільки не кажи нікому».

У стрічці йдеться про кілька випадків сексуального знущання священиків з неповнолітніх, що траплялися в минулому. Жертви священиків-педофілів розповідають, що вони пережили в дитинстві, і вже тепер зустрічаються зі своїми кривдниками.

Як відомо, PiS активно підтримує традиційні сімейні цінності та виступає за активну роль церкви в повсякденному житті Польщі.

До слова, в майбутній склад Верховної Ради потрапляють мінімум чотири політичні сили: «Слуга народу», «Опозиційна платформа - За життя», Блок Петра Порошенка «Солідарність» і ВО «Батьківщина».

Джерело: Укрінформ