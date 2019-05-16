«Слуга народу» Зеленського може отримати майже половину голосів на виборах в Раду - соцопитування



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Фото: Станіслав Груздєв, Главком

У партії Зеленського зараз підтримка в 40%, а за політсилу Вакарчука готові голосувати тільки 0,9%

В майбутній склад Верховної Ради потрапляють мінімум чотири політичні сили: «Слуга народу», «Опозиційна платформа - За життя», Блок Петра Порошенка «Солідарність» і ВО «Батьківщина».

Вони долають 5%-й бар'єр на парламентських виборах, свідчать результати спільного соцопитування центру «Соціальний моніторинг», Українського інституту соціальних досліджень ім.Яременка і групи «Рейтинг».

Згідно з дослідженням, серед тих, хто визначився, і буде голосувати за партію Зеленського «Слуга народу» готові проголосувати 39,9% (серед усіх опитаних 29,5%), за «Опозиційну платформу - За життя» Бойко і Рабіновича - 10,9% (8,1%), Блок Петра Порошенка «Солідарність»- 10,6% (7,8%), політсилу Тимошенко «Батьківщину» - 9,1% (6,7%).

На межі проходження до парламенту партія «Честь і сила» Ігоря Смешка - 5,1% тих, хто визначився (3,8% всіх респондентів) та «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка - 5,0% (3,7%).

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За «Опозиційний блок - партію миру і розвитку» готові проголосувати 3,5% (2,6%), за Радикальну партію Олега Ляшка - 3,3% (2,4%), за ВО "Свобода"- 2,4% (1,8%), за об'єднання "Самопоміч" - 2% (1,5%).

Партія Святослава Вакарчука набрала б 0,9% голосів тих, хто визначився (0,7% голосів усіх опитаних), говориться в дослідженні.

Опитування проводилось з 30 квітня по 10 травня в 24 областях України та Києві. Всього було опитано 3 тис. респондентів. Стандартна похибка вибірки не більше 1,83%.