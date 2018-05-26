Софія Ротару розважила відвідувачів «Російської ярмарки» у Німеччині

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Гості заходу виголошували тости за президента РФ

Легендарна українська співачка Софія Ротару виступила на «Російській ярмарці», що проходила 19 та 20 травня у місті Бад-Зальцуфлен у Німеччині. Відповідні відео оприлюднені у мережі.

Відповідно до них співачка виконала свої хіти «Лаванда», «Я назву планету іменем твоїм».

Окрім Ротару на заході співали «Тату», «Комісар», «Ненсі», Тамерлан та Альона, Михайло Жуков з «Руки вгору» та інші артисти.

Організатори розглядають «Російську ярмарку», як проект, що дозволяє російськомовним «зануритися в рідну культуру і традиції».

«Також ми ставимо перед собою ще одну мету - привчання дітей і молоді, які народилися і проживають в Німеччині, до національних традицій і культури, збереження російської мови», - сказано в анонсі заходу.

На відео, знятих на заході, видно, що на «ярмарці» продавалися матрьошки із зображенням Володимира Путіна, що ховає у собі Леніна; одяг із Путнім та Сергієм Лавровим. Гості заходу виголошували тости за президента РФ.

Нагадаємо, на торгових розкладках у фан-зоні Ліги чемпіонів у центрі Києва продають у якості сувенірів матрьошок.