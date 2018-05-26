Київ дивує футбольних туристів... матрьошками (фото)

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Серед суверенів у фан-зоні Ліги чемпіонів продають матрьошок

На торгових розкладках у фан-зоні Ліги чемпіонів у центрі Києва продають у якості сувенірів матрьошок. Про це повідомляє журналіст Богдан Амосов у себе у Facebook.

«Бізнес у фан-зоні йде повним ходом. Продають українські сувеніри. Найбільш ходові, виявляється, мотрійка», - пише він.

За його словами, матрьошки мають солідні ціни, одна маленька коштує 250 гривень.

Нагадаємо, «Фестивальне містечко» – традиційна офіційна локація фіналів Ліги чемпіонів, організацією якої займається УЄФА. У Києві його встановили на Хрещатику. У 2012 році «Газпром» став спонсором Ліги чемпіонів. У 2018 році угоду компанії з УЄФА продовжили на три роки.

Представник КМДА по фіналу Ліги чемпіонів Андрій Мірошниченко на спеціальній прес-конференції, присвяченій організації фіналу заявив про те, що спонсор Ліги чемпіонів «Газпром» не буде представлений на вулицях Києва в дні фіналу. Проте, реклама «Газпрому» все ж з'явилася.

Київська влада попросила УЄФА як організатора Ліги чемпіонів зняти рекламу російського «Газпрому» з банерів у «Фестивальному містечку» у центрі столиці. В УЄФА пішли на відмову від промо-стенду цієї компанії.

Поєдинок між «Реалом» і «Ліверпулем» транслюватиметься в прямому ефірі в 226 країнах світу, серед яких навіть Американські Самоа, Вануату, Гуам та інші.

За інформацією ЗМІ, колишній король Іспанії Хуан Карлос відвідає Україну для підтримки «Реалу» на фіналі Ліги чемпіонів УЄФА.

Головною зіркою церемонії відкриття фіналу Ліги чемпіонів стане британська співачка Дуа Ліпа.

Ввечері 24 травня на Хрещатику у Києві перед фіналом Ліги чемпіонів відбувся концерт, на якому українська група «ДахаБраха» закликала звільнити українців, які перебувають у полоні в Росії.