Сьогодні відзначають День матері: традиції свята



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У другу неділю травня в Україні разом із низкою інших країн святкують День матері

Сьогодні, 12 травня, відзначається міжнародний День матері. У свято виражаються теплі почуття і всі недомовлені слова подяки мамам. В народах вшанування матері були присутні завжди, однак саме офіційне свято існує трохи більше 100 років.

Цього дня святкують також США, Німеччина, Італія, Туреччина, Австралія, Японія, Бельгія, Данія, Фінляндія, Естонія, Бразилія, Мальта, Кіпр.

Історія свята

День вшанування материнства згадується ще в 17 ст. у Британії під назвою «Материнська неділя». Однак сучасному офіційно визнаному святу налічується більше 100 років.

Історія його становлення почалася з 1907 року в американському штаті Вірджинія, коли Анна Джарвіс, яка зіткнулася з передчасною смертю матері, висунула ідею встановити день вшанування для всіх мам і звернулася з запитом про запровадження свята в державні органи.

Ганна Джевіс довго писала листи в різні державні установи, зверталася до відомих осіб з ідеєю один день у році присвятити вшануванню всіх матерів. Зусилля дівчата не були марними, і вже у 1910 році штат Вірджинія (США) першим визнав День Матері як важливий офіційний свято.

З часом свято почало поширюватися і вже через 4 роки було визнане всією країною. Також воно швидко вийшло за межі Сполучених Штатів. Не обійшла його стороною й Україна.

Релігійне підґрунтя

День Матері відзначають другої неділі травня, який вважається місяцем Пречистої Діви Марії. До Матері Божої звертаються християни, просячи заступництва та допомоги. В травні, коли Природа-Мати виряджає свою Доню-Землю в пишному уборі весняних квітів у дорогу життя, праці та радості, люди висловлюють подяку материнській самопожертві й відзначають День Матері.

Богородиця посідає чільне місце в релігійній свідомості українців. Це пов'язане з ментальністю та суспільним ладом. Ще здавна князі благали її про заступництво, віддавали честь і хвалу Марії за перемогу в битвах. Богородиця стала опікункою лицарів українського духу — козацтва.

Свято в Україні

В Україні шанування матері завжди мало місце в народній культурі. При цьому материнська самовіддана й жертовна любов була однією з літературних тем – наприклад, видатна поема Тараса Шевченка «Наймичка».

Українці вперше відсвяткували День матері в 1930 році у Львові. Але в 1940-х роках свято було скасовано. Офіційно в Україні його заснували указом президента від 10 травня 1999 року.

День матері цілком присвячений жінкам-матерям. Це день, коли треба висловити привітання і подяку улюбленій мамі за колосальне терпіння і сили, підтримку та любов, а також пролиті сльози і переживання.

Що дарувати

На свято прийнято дарувати подарунки. Це може бути букет квітів, улюблені цукерки або щось більш значне. Варто порадувати маму прогулянкою, святковими ласощами або самим простим, але найбільш цінним для неї – турботою і увагою. При цьому приємним бонусом завжди будуть сімейні обійми.

Вітають мам як діти, так і дорослі, відвідуючи і проводячи час разом. Якщо такої можливості немає, то обов'язково варто привітати теплими словами під час дзвінка.