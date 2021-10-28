В Еміратах зафіксували рідкісне природне явище (відео)

В Еміратах пройшов сильний дощ, який спричинив утворення водяного смерчу

Зафіксоване явище незвичайне для ОАЕ та може виникнути лише за певних умов

Біля узбережжя Фуджайри в Об'єднаних Арабських Еміратах помітили водяний смерч. Про це повідомляє meteoprog.

Як зазначається, це явище незвичайне для ОАЕ та може виникнути лише за певних умов. Зокрема, у Фуджайрі пройшов сильний дощ, який спричинив утворення водяного смерчу.

За даними порталу, раніше водяні торнадо можна було побачити біля берегів Шарджі, Рас-Аль-Хайми та Абу-Дабі.

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