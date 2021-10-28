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    В Еміратах зафіксували рідкісне природне явище (відео)

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    В Еміратах пройшов сильний дощ, який спричинив утворення водяного смерчу - В Еміратах зафіксували рідкісне природне явище (відео)
    В Еміратах пройшов сильний дощ, який спричинив утворення водяного смерчу
    скріншот з відео

    Зафіксоване явище незвичайне для ОАЕ та може виникнути лише за певних умов

    Біля узбережжя Фуджайри в Об'єднаних Арабських Еміратах помітили водяний смерч. Про це повідомляє meteoprog.

    Як зазначається, це явище незвичайне для ОАЕ та може виникнути лише за певних умов. Зокрема, у Фуджайрі пройшов сильний дощ, який спричинив утворення водяного смерчу.

    За даними порталу, раніше водяні торнадо можна було побачити біля берегів Шарджі, Рас-Аль-Хайми та Абу-Дабі.

    Раніше Одещиною пронісся піщаний смерч.

    Також у російському Сочі потужний шторм розкидав лежаки і парасольки (відео).

    Теги: атмосферне явище ОАЕ шторм дощ
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    В Еміратах зафіксували рідкісне природне явище (відео)