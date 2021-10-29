ЄС змінив список «зелених» країн для подорожей

Щоб подорожувати до країн ЄС, треба вакцинуватися від коронавірусу

Україна залишилася у списку безпечних країн

Рада Європейського Союзу додала Аргентину, Колумбію, Намібію та Перу до списку країн, для яких слід скасувати обмеження на поїздки. Про це йдеться у рішенні Ради, яке сьогодні офіційно опубліковано на сайті.

and here is the update recommended EU #COVID19 travel list. as you can see #Ukraine is still on!https://t.co/fR3w2Nc7Ho — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 29, 2021

«Після розгляду рекомендації щодо поступового скасування тимчасових обмежень на поїздки до ЄС, які не є суттєвими, Рада оновила перелік країн, спеціальних адміністративних регіонів та інших утворень і територіальних органів влади, для яких слід скасувати обмеження на поїздки. Зокрема, до списку потрапили Аргентина, Колумбія, Намібія та Перу», – йдеться у рішенні.

Таким чином, у списку тепер 20 країн, включаючи Україну. Наша країна залишиться у «зеленому» списку ще як мінімум два тижні до наступного перегляду.

Критерії для визначення третіх країн, для яких потрібно скасувати обмеження на поїздки, були оновлені 20 травня. Вони охоплюють епідеміологічну ситуацію та загальну відповідь на Covid-19, а також надійність доступної інформації та джерел даних.

Україна за формальними критеріями вже не відповідає нормам, встановленим європейським законодавством про безперешкодний в'їзд.

Країни Європейського Союзу як правило дослухаються до рекомендації Ради ЄС та запроваджують обмеження на в’їзд для жителів країн, яких немає у списку, та на туристичні мандрівки для них.

Водночас Болгарія закриває кордони для українців. Це єдина країна ЄС із вкрай низьким рівнем вакцинації.

26 жовтня ми повідомляли, що навіть у разі виключення нашої держави з «зеленого списку» ЄС, українці мають шанс й надалі подорожувати до країн Євросоюзу. Міністерство закордонних справ працює над тим, щоб кордони не закривалися для наших мандрівників.

Відзначимо, що Данія запровадила нові правила в’їзду з України.

Напередодні було оприлюднено нові правила в'їзду до США: що треба знати українцям. Нагадаємо, що США включили Україну в список країн «дуже високого ризику» підхопити Covid-19.

Тим часом Київ з 1 листопада переходить у «червону» зону: опубліковано документ. Столичні депутати записали відеозвернення до киян про те, що вакцинація рятує життя.

Нагадаємо, МОЗ детально роз'яснив, кому та коли не можна робити Covid-щеплення.

Раніше в МОЗ пояснили, як отримати щеплення з «липовим» ковід-сертифікатом.

Варто знати, що в Україні незабаром запустять тестові версії covid-сертифікатів у «Дії». Йдеться про документи, які засвідчують одужання від коронавірусу або результат негативного ПЛР-тесту.

Також важливо знати, як отримати covid-сертифікат про перше щеплення: роз’яснення «Дії».

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