ЄС змінив список «зелених» країн для подорожей

Рада Європейського Союзу додала Аргентину, Колумбію, Намібію та Перу до списку країн, для яких слід скасувати обмеження на поїздки. Про це йдеться у рішенні Ради, яке сьогодні офіційно опубліковано на сайті.

