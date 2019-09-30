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    Сьогодні останній день обігу в Україні дрібних монет

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    Монети 1, 2 та 5 копійок НБУ вилучить з обігу - Сьогодні останній день обігу в Україні дрібних монет
    Монети 1, 2 та 5 копійок НБУ вилучить з обігу

    З вівторка монети номіналом 1, 2 та 5 копійок не прийматимуть під час розрахунків готівкою за товари та послуги

    З 1 жовтня монети 1, 2 та 5 копійок перестануть бути платіжним засобом в Україні.

    З вівторка їх не прийматимуть під час розрахунків готівкою за товари та послуги, а Національний банк почне вилучати ці монети з готівкового обігу.

    Водночас, як повідомили в НБУ, громадяни зможуть без обмежень та безкоштовно обміняти ці монети на монети та банкноти інших номіналів упродовж наступних трьох років:

    • упродовж першого року з дати вилучення їх з обігу – до 30 вересня 2020 року включно – в усіх відділеннях українських банків
    • упродовж трьох років з дати вилучення їх з обігу – до 30 вересня 2022 року включно – у Національному банку та уповноважених банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзенбанк Аваль).

    Крім того, розпочнеться поступове вилучення з обігу монет номіналом 25 копійок. На відміну від 1, 2 та 5 копійок, 25 копійок поки що залишаться у готівковому обігу. Ними можна буде розраховуватися. Але ті монети, що потраплятимуть у банки, не повертатимуться назад у обіг і поступово їх ставатиме все менше.

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