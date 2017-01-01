Сьогодні Рада розгляне законопроект про оптимізацію органів прокуратури

У першому читанні депутати розглянуть законопроект №7206 «Купуй українське, плати українцям»

Верховна Рада у вівторок розгляне президентський законопроект, ухвалення якого дозволить демілітаризувати Міністерство інфраструктури за рахунок включення Державної спеціальної служби транспорту до системи Міноборони. Також нардепи візьмуться за оптимізацію органів прокуратури. Про це йдеться в порядку денному Ради, опублікованому



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У першому читанні депутати розглянуть законопроект №7206 «Купуй українське, плати українцям»

Верховна Рада у вівторок розгляне президентський законопроект, ухвалення якого дозволить демілітаризувати Міністерство інфраструктури за рахунок включення Державної спеціальної служби транспорту до системи Міноборони. Також нардепи візьмуться за оптимізацію органів прокуратури.

Про це йдеться в порядку денному Ради, опублікованому на сайті парламенту

Першим блоком у порядку денному визначені питання ратифікації. Так, Рада збирається ухвалити президентські законопроекти: «Про ратифікацію Гарантійної угоди (Проект доступу до довготермінового фінансування) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку» №0163, «Про приєднання України до Статуту Міжнародного агентства з відновлювальних джерел енергії (IRENA)» №0164 та проект закону «Про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) між Україною та Королівством Нідерланди про продовження до 1 серпня 2018 року строку дії Угоди між Україною та Королівством Нідерланди про Міжнародну місію захисту розслідування від 28 липня 2014 року» №0169.

Далі Рада має намір проголосувати за включення до порядку денного ряду законопроектів. Зокрема депутати розглянуть президентські проекти законів №7322 Про дипломатичну службу та №7323 «Про внесення зміни до статті 374 Митного кодексу України». Так, ухвалення законопроекту 7323 дозволить застосувати нульову ставку митних платежів при ввезенні на територію України власних транспортних засобів працівниками дипслужби, які перебували за кордоном у відрядженнях не менше двох років і повертаються до України.

Також заплановано розгляд законопроекту №7160 «Про внесення змін до Закону України «Про прокуратуру» (щодо оптимізації чисельності працівників органів прокуратури)». Проектом пропонується внести зміни до статті 14 Закону України Про прокуратуру, виключивши норму про зменшення кількості прокурорів до 10 тисяч із 2018 року і залишити натомість існуючу наразі чисельність працівників прокуратури на рівні не більше 15 тис. осіб.

Крім того, депутати голосуватимуть за включення у порядок денний урядового законопроекту №7286 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, згідно з яким пропонують внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу, а також Законів України «Про дорожній рух» та «Про Національну поліцію» щодо посилення відповідальності за керування транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння або в стані, викликаному вживанням наркотиків.

Наступним блоком порядку денного визначено питання національної безпеки та оборони. Зокрема, у першому читанні розглядатиметься президентський законопроект №7242 Про внесення змін до Закону України «Про Державну спеціальну службу транспорту» щодо статусу Державної спеціальної служби транспорту». Також Рада планує ухвалити у першому читанні проект Закону №6109 «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків під час проходження військової служби у Збройних силах України та інших військових формуваннях».

У другому читанні депутати голосуватимуть за законопроект №6565 «Про внесення змін до деяких законів України щодо тимчасових дозволів на мовлення в зоні проведення антитерористичної операції та прикордонних районах України», розробники якого пропонують стимулювати українців до створення місцевих радіо- і телестанцій у зоні розмежування.

Далі у блоці питань паливно-енергетичного комплексу, на повторне перше читання винесено проект закону №3096-д «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення деяких аспектів нафтогазової галузі».

Для повторного розгляду Ради з пропозиціями президента України буде запропоновано закон України №5370 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стабілізації діяльності Державного акціонерного товариства «Чорноморнафтогаз» у зв'язку з тимчасовою окупацією території України».

У першому читанні депутати розглянуть законопроект №7206 «Купуй українське, плати українцям» (про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння розвитку промислового виробництва та малого і середнього підприємництва), метою якого є поліпшення економічного становища України, створення нових робочих місць та підвищення доходів громадян.

Наприкінці пленарного засідання планується розгляд низки проектів постанов щодо перейменування населених пунктів.