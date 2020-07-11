Справа MH17: у Росії відреагували на судовий позов Нідерландів



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У Росії традиційно відкидають звинувачення в причетності до знищення пасажирського літака

У РФ кажуть, що рішення Нідерландів подати позов до ЄСПЛ «призведе до подальшої політизації і утруднить пошук істини»

Міністерство закордонних справ Росії розцінило позов Нідерландів у зв’язку зі знищенням Boeing рейсу MH17 в 2014 році як черговий удар по російсько-нідерландських відносинах.

Про це заявила представник МЗС Росії Марія Захарова.

За її словами, рішення Нідерландів подати позов до Європейського суду з прав людини проти Росії «призведе до подальшої політизації і утруднить пошук істини».

«Гаага з самого початку стала на шлях одностороннього покладання на Росію провини за катастрофу рейсу MH17», – заявила Захарова.

У свою чергу міністерство юстиції Росії «категорично» відкинуло звинувачення в причетності до знищення пасажирського літака.

Нагадаємо, 10 липня стало відомо, що уряд Нідерландів подає в Європейський суд з прав людини позов проти Російської Федерації через її участь у катастрофі рейсу MH17 у небі над Донбасом влітку 2014 року.

Як повідомлялося, 8 червня у Нідерландах стартувала чергова сесія по справі MH17, де суд підіб’є підсумки попереднього блоку, а прокуратура виступить з презентацією кримінального розслідування цього злочину.

Представники суду Нідерландів в ході засідання в цій справі 8 червня заявили, що США відмовилися надавати супутникові дані про запуск ракети по літаку MH17, який збили над Донбасом у 2014 році. Був показаний тільки знімок, щоб звірити його з інформацією в меморандумі.

Нагадаємо, жоден з перших чотирьох підозрюваних у справі щодо збиття літака Малайзійських авіаліній рейсу МН17 у липні 2014 року не з’явився на судове засідання Окружного суду Гааги.

Прокуратура Нідерландів під час судових слухань 27 червня представила запис нових телефонних розмов, які доводять, що лайнер був збитий установкою «Бук», про яку говорили підозрювані.

Днями на території Києва затримано громадянина України, який брав активну участь у створенні «Розвідувального управління» окупаційної адміністрації РФ в Донецькій області. Керівники та представники цього «підрозділу» безпосередньо причетні до збиття пасажирського літака «Боїнг 777» Малайзійських авіаліній рейсу MH17, внаслідок чого загинуло 298 осіб.