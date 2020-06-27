Прокуратура Нідерландів надала новий доказ у справі катастрофи рейсу MH17



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Прокуратура представила нові докази в ході відповіді на слідчі запити адвокатів Олега Пулатова минулого тижня

Новий аудіозапис показує, що проросійські сепаратисти думали, що збили український винищувач

Прокуратура Нідерландів під час судових слухань у справі збитого над Донбасом у 2014 році літака MH17 представила запис нових телефонних розмов, які доводять, що лайнер був збитий установкою «Бук», про яку говорили підозрювані.

Про це повідомляє NRC.

Зазначається, що телефонні розмови на сьогоднішній день є найбільш конкретними доказами у справі MH17 щодо трьох російських і одного українського підозрюваних.

Новий запис показує, що проросійські сепаратисти думали, що збили український винищувач.

О 16.48 вечора, незабаром після краху MH17 на сході України, підозрюваний Леонід Харченко телефонує підозрюваному Сергію Дубінському. «Ми вже на місці. Ми вже збили «Сушку» (український літак)», – каже Харченко.

Пізніше ввечері, о 19.52, Дубинський телефонує підозрюваному Олегу Пулатову і запитує: «Скажіть, наш «Бук» стріляв чи ні?» Пулатов відповів: «Бук» збив «Сушку» після того, як «Сушка» збила «Боїнг».

Після цього Дубинський зателефонував до головного підозрюваного Ігоря Гіркіна, який очолював збройні сили самопроголошеної «ДНР».

Прокурори нагадали, що ніяких інших літаків, крім MH17, 17 липня ніхто не збивав, а в уламках літака і тілах пасажирів були знайдені фрагменти від ракети «Бук».

Прокуратура представила нові докази в ході відповіді на слідчі запити адвокатів Олега Пулатова минулого тижня. Захист стверджував, що альтернативні сценарії – такі як можливість того, що MH17 був збитий українським винищувачем – не можуть бути виключені.

Однак, на думку прокуратури, існує так багато доказів, що вказують на російську ракету з «Бука», що інші версії не потребують подальшого розслідування.

3 липня суд має повідомити, які побажання захисту були задоволені. Поки не ясно, коли почнеться розгляд справи по суті.

Як повідомлялося, 8 червня у Нідерландах стартувала чергова сесія по справі MH17, де суд підіб’є підсумки попереднього блоку, а прокуратура виступить з презентацією кримінального розслідування цього злочину.

Пасажирський Boeing-777 «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс МН17 із Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук», який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

Представники суду Нідерландів в ході засідання в цій справі 8 червня заявили, що США відмовилися надавати супутникові дані про запуск ракети по літаку MH17, який збили над Донбасом у 2014 році. Був показаний тільки знімок, щоб звірити його з інформацією в меморандумі.

Нагадаємо, жоден з перших чотирьох підозрюваних у справі щодо збиття літака Малайзійських авіаліній рейсу МН17 у липні 2014 року сьогодні не з’явився на судове засідання Окружного суду Гааги.

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