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    Сьогодні – Стрітення Господнє: традиції, заборони і прикмети свята

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    Сьогодні – Стрітення Господнє: традиції, заборони і прикмети свята

    Християни в цей день освячують церковні свічки

    15 лютого християни східного обряду відзначають одне з дванадцяти центральних свят - Стрітення Господнє. З року в рік це свято випадає на 40-й день після Різдва.

    Християни в цей день освячують церковні свічки. Вважається, що такі свічки захищають будинок від блискавки й грому. Традиція ця походить зі стародавнього звичаю влаштовувати в день Стрітення хід містом із запаленими світильниками (на зразок хресного ходу).

    Також на Стрітення освячують воду, вірять, що вона має цілющі властивості.  

    Стрітення Господнє: історія свята

    Стрітення святкують на 40 день після народження Ісуса Христа. В цей день Діва Марія вперше принесла малого Христа в Єрусалимський храм, де він повинен був пройти обряд посвячення. Там його вперше побачив проповідник Симеон, який відразу визнав у дитині спасителя.

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    Свято почали активно відзначати в кінці IV століття як завершення 40-денного циклу після Богоявлення. Пізніше Стрітення стали розглядати як самостійне свято, що символізує зустріч немовляти Ісуса з людьми. У народній традиції цей день вважають днем зустрічі зими з весною. Про значення свята говорить і його назва. Слово «стрітення» означає «зустріч».

    Православні відзначають свято 15 лютого, католики - на 13 днів раніше, 2 лютого.

    Як святкують Стрітення

    У свято Стрітення Господнього в храмах проводяться богослужіння. Християни в цей день освячують церковні свічки. Вважається, що такі свічки захищають будинок від блискавки й грому.

    Також на Стрітення освячують воду, яка має цілющі властивості. Стрітенською водою можна натерти хворе місце - вона допоможе.

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    Багато людей в цей день влаштовують святкові обіди, звуть на них членів сім'ї для спільної молитви. На Стрітення радять прощати образи і проявляти до оточуючих максимальну увагу, розуміння і тепло.

    Заборони на Стрітення

    Як і на будь-який інше велике християнське свято, на Стрітення не можна прибирати, прати, займатися рукоділлям і колоти дрова.

    Також потрібно дотримувати чистоту духовну: не конфліктувати, не лаятися.

    Народна традиція також забороняє митися в лазні, тому що затопити лазню – це великі приготування, яких теж потрібно уникати.

    На Стрітення не рекомендували вирушати в подорож: погода в цей день зазвичай мінлива, і в далеку дорогу краще відправляти в інший час.

    Прикмети на Стрітення

    • У народі кажуть, що на це свято зустрічаються зима і весна. Зима відправляється туди, де була весна, а весна - туди, де була зима. По дорозі вони зустрічаються і сперечаються між собою.Хто перемагає в суперечці, той залишиться на цих землях хазяйнувати якийсь час. За повір'ям, якщо до вечора потеплішає, то виграло літо і скоро прийде тепло. Якщо ввечері похолодає, то зима на деякий час затримається.
    • Якщо на Стрітення сонце визирає з-за хмар, то весна не забариться, а якщо цього дня не буде видно сонця, то 24 лютого вдарять морози.
    • Цього дня відлига – на ранню й теплу весну, сніг – на дощову, тривалу, а коли хурделиця – весна буде пізня і холодна
    • На Стрітення уважно стежать за погодою: якщо день буде сонячним – слід чекати врожайного року, а якщо засніжить і вдарять морози – весна буде пізньою, дощовою і холодною.
    • День Стрітення теплий і сонячний, то і весна тепла.
    • Якщо на Стрітення дорогу замітає – весна буде пізньою і холодною.
    • Вітер на Стрітення – до врожаю плодових дерев.
    • Як сонце ясне на Громницю буде, то снігу випаде більше, ніж раніше.
    • Як на Стрітення зі стріх капає, весна переможе зиму.
    • Якщо в цей день сніжок – весною буде дощик, тобто весна буде затяжною і дощовою.
    • Якщо в цей день не видно сонечка – чекай суворих морозів.
    • Передбачити погоду могла і курка: якщо нап'ється біля порога води – весна буде теплою і ранньою.
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