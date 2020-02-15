Сьогодні – Стрітення Господнє: традиції, заборони і прикмети свята
Християни в цей день освячують церковні свічки
15 лютого християни східного обряду відзначають одне з дванадцяти центральних свят - Стрітення Господнє. З року в рік це свято випадає на 40-й день після Різдва.
Християни в цей день освячують церковні свічки. Вважається, що такі свічки захищають будинок від блискавки й грому. Традиція ця походить зі стародавнього звичаю влаштовувати в день Стрітення хід містом із запаленими світильниками (на зразок хресного ходу).
Також на Стрітення освячують воду, вірять, що вона має цілющі властивості.
Стрітення Господнє: історія свята
Стрітення святкують на 40 день після народження Ісуса Христа. В цей день Діва Марія вперше принесла малого Христа в Єрусалимський храм, де він повинен був пройти обряд посвячення. Там його вперше побачив проповідник Симеон, який відразу визнав у дитині спасителя.
Свято почали активно відзначати в кінці IV століття як завершення 40-денного циклу після Богоявлення. Пізніше Стрітення стали розглядати як самостійне свято, що символізує зустріч немовляти Ісуса з людьми. У народній традиції цей день вважають днем зустрічі зими з весною. Про значення свята говорить і його назва. Слово «стрітення» означає «зустріч».
Православні відзначають свято 15 лютого, католики - на 13 днів раніше, 2 лютого.
Як святкують Стрітення
У свято Стрітення Господнього в храмах проводяться богослужіння. Християни в цей день освячують церковні свічки. Вважається, що такі свічки захищають будинок від блискавки й грому.
Також на Стрітення освячують воду, яка має цілющі властивості. Стрітенською водою можна натерти хворе місце - вона допоможе.
Багато людей в цей день влаштовують святкові обіди, звуть на них членів сім'ї для спільної молитви. На Стрітення радять прощати образи і проявляти до оточуючих максимальну увагу, розуміння і тепло.
Заборони на Стрітення
Як і на будь-який інше велике християнське свято, на Стрітення не можна прибирати, прати, займатися рукоділлям і колоти дрова.
Також потрібно дотримувати чистоту духовну: не конфліктувати, не лаятися.
Народна традиція також забороняє митися в лазні, тому що затопити лазню – це великі приготування, яких теж потрібно уникати.
На Стрітення не рекомендували вирушати в подорож: погода в цей день зазвичай мінлива, і в далеку дорогу краще відправляти в інший час.
Прикмети на Стрітення
- У народі кажуть, що на це свято зустрічаються зима і весна. Зима відправляється туди, де була весна, а весна - туди, де була зима. По дорозі вони зустрічаються і сперечаються між собою.Хто перемагає в суперечці, той залишиться на цих землях хазяйнувати якийсь час. За повір'ям, якщо до вечора потеплішає, то виграло літо і скоро прийде тепло. Якщо ввечері похолодає, то зима на деякий час затримається.
- Якщо на Стрітення сонце визирає з-за хмар, то весна не забариться, а якщо цього дня не буде видно сонця, то 24 лютого вдарять морози.
- Цього дня відлига – на ранню й теплу весну, сніг – на дощову, тривалу, а коли хурделиця – весна буде пізня і холодна
- На Стрітення уважно стежать за погодою: якщо день буде сонячним – слід чекати врожайного року, а якщо засніжить і вдарять морози – весна буде пізньою, дощовою і холодною.
- День Стрітення теплий і сонячний, то і весна тепла.
- Якщо на Стрітення дорогу замітає – весна буде пізньою і холодною.
- Вітер на Стрітення – до врожаю плодових дерев.
- Як сонце ясне на Громницю буде, то снігу випаде більше, ніж раніше.
- Як на Стрітення зі стріх капає, весна переможе зиму.
- Якщо в цей день сніжок – весною буде дощик, тобто весна буде затяжною і дощовою.
- Якщо в цей день не видно сонечка – чекай суворих морозів.
- Передбачити погоду могла і курка: якщо нап'ється біля порога води – весна буде теплою і ранньою.