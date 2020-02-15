Сьогодні – Стрітення Господнє: традиції, заборони і прикмети свята



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Християни в цей день освячують церковні свічки

15 лютого християни східного обряду відзначають одне з дванадцяти центральних свят - Стрітення Господнє. З року в рік це свято випадає на 40-й день після Різдва.

Християни в цей день освячують церковні свічки. Вважається, що такі свічки захищають будинок від блискавки й грому. Традиція ця походить зі стародавнього звичаю влаштовувати в день Стрітення хід містом із запаленими світильниками (на зразок хресного ходу).

Також на Стрітення освячують воду, вірять, що вона має цілющі властивості.

Стрітення Господнє: історія свята

Стрітення святкують на 40 день після народження Ісуса Христа. В цей день Діва Марія вперше принесла малого Христа в Єрусалимський храм, де він повинен був пройти обряд посвячення. Там його вперше побачив проповідник Симеон, який відразу визнав у дитині спасителя.

Свято почали активно відзначати в кінці IV століття як завершення 40-денного циклу після Богоявлення. Пізніше Стрітення стали розглядати як самостійне свято, що символізує зустріч немовляти Ісуса з людьми. У народній традиції цей день вважають днем зустрічі зими з весною. Про значення свята говорить і його назва. Слово «стрітення» означає «зустріч».

Православні відзначають свято 15 лютого, католики - на 13 днів раніше, 2 лютого.

Як святкують Стрітення

У свято Стрітення Господнього в храмах проводяться богослужіння. Християни в цей день освячують церковні свічки. Вважається, що такі свічки захищають будинок від блискавки й грому.

Також на Стрітення освячують воду, яка має цілющі властивості. Стрітенською водою можна натерти хворе місце - вона допоможе.

Багато людей в цей день влаштовують святкові обіди, звуть на них членів сім'ї для спільної молитви. На Стрітення радять прощати образи і проявляти до оточуючих максимальну увагу, розуміння і тепло.

Заборони на Стрітення

Як і на будь-який інше велике християнське свято, на Стрітення не можна прибирати, прати, займатися рукоділлям і колоти дрова.

Також потрібно дотримувати чистоту духовну: не конфліктувати, не лаятися.

Народна традиція також забороняє митися в лазні, тому що затопити лазню – це великі приготування, яких теж потрібно уникати.

На Стрітення не рекомендували вирушати в подорож: погода в цей день зазвичай мінлива, і в далеку дорогу краще відправляти в інший час.

Прикмети на Стрітення