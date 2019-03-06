Сьогодні суд оголосить рішення щодо відсторонення Мангера від посади



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Голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер

Суд відмовив стороні захисту у клопотанні про відвід прокурорів

Рішення Шевченківського суду Києва за клопотанням про відсторонення від посади глави Херсонської обласної ради Владислава Мангера, підозрюваного в замовленні вбивства Катерини Гандзюк, оголосять у середу, 6 березня, о 8:45 ранку.

Про це «Унн» заявив адвокат Олександр Шадрін.

«У Шевченківському районному суді Києва о 8:40 оголосять рішення про відсторонення від посади голови Херсонської ОДА Владислава Мангера, підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк», - сказав Шадрін.

За словами адвоката, суд відмовив стороні захисту у клопотанні про відвід прокурорів.

Раніше повідомлялося, що 5 березня Шевченківський районний суд Києва розгляне відсторонення Владислава Мангера від посади голови Херсонської обласної ради.

Нагадаємо, Апеляційний суд розглянув скарги прокуратури та адвокатів Владислава Мангера і залишив їх без задоволення.

15 лютого Шевченківський райсуд обрав підозрюваному в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк Владиславу Мангеру запобіжний захід у вигляді триманні під вартою до 3 березня з можливістю внесення застави у розмірі 2 млн 497 тис. грн.

За Мангера внесли заставу, і він вийшов на роботу.