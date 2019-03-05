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    Суд розгляне відсторонення Мангера від посади голови Херсонської облради

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    <span>За Мангера внесли заставу</span> - Суд розгляне відсторонення Мангера від посади голови Херсонської облради
    За Мангера внесли заставу

    Засідання Шевченківського районного суду м.Києва заплановане на 5 березня

    Шевченківський районний суд Києва розгляне відсторонення Владислава Мангера від посади голови Херсонської обласної ради.

    Про це повідомляє прес-служба суду.

    «На розгляд до Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання про відсторонення від посади голови Херсонської обласної ради Мангера, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.27 (види співучасті), п.п.4, 6, 11, 12 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що засідання заплановане на 13:30 5 березня.

    Нагадаємо, Апеляційний суд розглянув скарги прокуратури та адвокатів Владислава Мангера і залишив їх без задоволення.

    15 лютого Шевченківський райсуд обрав підозрюваному в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк Владиславу Мангеру запобіжний захід у вигляді триманні під вартою до 3 березня з можливістю внесення застави у розмірі 2 млн 497 тис. грн.

    За Мангера внесли заставу, і він вийшов на роботу.

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