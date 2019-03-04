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    Кримінал

    Апеляційний суд відхилив скарги прокуратури та адвокатів Мангера

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    Владислав Мангер у суді - Апеляційний суд відхилив скарги прокуратури та адвокатів Мангера
    Владислав Мангер у суді
    Фото: Радіо Свобода

    Прокурори просили скасувати можливість внесення застави для Мангера. Адвокати наполягали на скасуванні арешту

    Апеляційний суд розглянув скарги прокуратури та адвокатів Владислава Мангера і залишив їх без задоволення.

    Про це повідомляє «Громадське».

    Прокурори просили скасувати можливість внесення застави для Мангера. Адвокати наполягали на скасуванні арешту, наголошуючи на тому, що підозра «необгрунтована» і ґрунтується лише на свідченнях двох підозрюваних Сергія Торбіна й Ігора Павловського, а також листі генерала СБУ Данила Доценка.

    Прокуратура наголошувала на ризиках втечі підозрюваного, впливу на свідків та знищення речових доказів.

    Нагадаємо, 4 березня Шевченківський райсуд Києва ухвалив відмовити у продовженні строку дії покладених на Владислава Мангера обов'язків. Мангер в ході засідання запевняв, що нікуди не збирається тікати.

    Нагадаємо, 15 лютого Шевченківський райсуд обрав підозрюваному в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк Владиславу Мангеру запобіжний захід у вигляді триманні під вартою до 3 березня з можливістю внесення застави у розмірі 2 млн 497 тис. грн.

    За Мангера внесли заставу, і він вийшов на роботу. 

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