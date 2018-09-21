Сьогодні Україна видасть 10-мільйонний біометричний паспорт



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Біометричний паспорт оформили вже 10 мільйонів українців

За біометричними паспортами громадяни України можуть відвідувати 117 країн

Сьогодні в Україні мають видати 10-мільйонний біометричний паспорт. Про це президент Петро Порошенко заявив вчора, виступаючи у Верховній Раді зі щорічним посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України.

Президент нагадав, що 1 вересня минув рік, як Угода про асоціацію з ЄС набула чинності у повному обсязі.

«Завтра (21 вересня – ред.) Україна видає 10-мільйонний біометричний паспорт», - наголосив Порошенко.

11 червня 2017 року набуло чинності рішення Ради Євросоюзу про введення безвізового режиму для короткострокових поїздок громадян України до 30 країн ЄС і Шенгенської зони.

Безвізовий режим дозволяє українцям перебувати в державах ЄС до 90 днів впродовж кожного 180-денного періоду.

Загалом на сьогодні за біометричними паспортами громадяни України можуть відвідувати 117 країн.

За рік дії безвізового режиму з Європейським Союзом до країн ЄС за спрощеною процедурою виїжджали 555 тис. українців.