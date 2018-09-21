  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Сьогодні Україна видасть 10-мільйонний біометричний паспорт

    • Розсилка
    Біометричний паспорт оформили вже 10 мільйонів українців - Сьогодні Україна видасть 10-мільйонний біометричний паспорт
    Біометричний паспорт оформили вже 10 мільйонів українців

    За біометричними паспортами громадяни України можуть відвідувати 117 країн

    Сьогодні в Україні мають видати 10-мільйонний біометричний паспорт. Про це президент Петро Порошенко заявив вчора, виступаючи у Верховній Раді зі щорічним посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України.

    Президент нагадав, що 1 вересня минув рік, як Угода про асоціацію з ЄС набула чинності у повному обсязі.

    «Завтра (21 вересня – ред.) Україна видає 10-мільйонний біометричний паспорт», - наголосив Порошенко.

    11 червня 2017 року набуло чинності рішення Ради Євросоюзу про введення безвізового режиму для короткострокових поїздок громадян України до 30 країн ЄС і Шенгенської зони.

    Безвізовий режим дозволяє українцям перебувати в державах ЄС до 90 днів впродовж кожного 180-денного періоду.

    Загалом на сьогодні за біометричними паспортами громадяни України можуть відвідувати 117 країн.

    За рік дії безвізового режиму з Європейським Союзом до країн ЄС за спрощеною процедурою виїжджали 555 тис. українців.

    Читайте також
    Петро Порошенко безвізовий режим ЄС Європа паспорт Україна президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ