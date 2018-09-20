Послання президента до Верховної Ради і… Тимошенко

Можливо, це було останнє щорічне послання президента Порошенка до Верховної Ради

«Батьківщина» хіхікала, Новинський і Ко вийшла із зали, Аваков один з усього уряду не вітав президента

Глава держави виступив у Верховній Раді із щорічним посланням до депутатів. Це буде останнє звернення президента Порошенка до парламенту, якщо він не переможе на виборах-2019.

І ця промова, дійсно, стала передвиборчою.

Порошенко впродовж усієї промови використовував один і той самий прийом: коротка констатація негативу, після якої розлоге описання успіхів. Окрім численних досягнень України за період його керування, які Петро Олексійович назвав «неймовірними змінами», він також вписав у послання лозунг своєї майбутньої кампанії: армія, мова, віра. Щоправда, сором’язливо подав його як «формулу сучасної української ідентичності».

Порошенко також «пройшовся» по своїх основних суперниках у виборчих перегонах. Головний акцент при цьому був зроблений на Тимошенко. До слова, Юлія Володимирівна та її соратники зуміли підпсувати тріумф конкурента. Як повідомляють присутні у залі журналісти, впродовж усієї промови глави держави члени «Батьківщини», які сидять практично біля парламентської трибуни, гигикали. Це трохи збивало президента і кілька разів він таки запнувся.

У посланні Порошенка можна виокремити кілька меседжів, які він адресував своїм виборцям, а головне – опонентам.

До виборців: армія, мова віра

На самому початку своєї промови Порошенко закликав нардепів підтримати зміни до Конституції щодо Євросоюзу і НАТО (фактично - за те, щоб поки що відправити ці зміни до Конституційного суду). Насправді це є звернення не стільки до парламентарів, скільки до виборців. Мовляв, євроатлантичний вектор є незмінним, і це навіть документально фіксується. До слова, відповідний законопроект 3 вересня зареєстрував у Верховній Раді сам глава держави.

18 вересня парламентський Комітет з питань правової політики рекомендував включити до порядку денного сесії ВР вказаний проект закону про зміни до Конституції щодо НАТО і ЄС.

Порошенко зазначив, що Україна продемонструвала союзникам, що тримається курсу до НАТО. Глава держави вчергове нагадав про безвіз та про те, що 1 вересня виповнився рік асоціації з ЄС. «Для українців відкрито вже майже дві третини країн світу», - зазначив він і додав, що 21 вересня Україна виготовить 10 млн біометричний паспорт (які, власне, потрібні для безвізового проїзду).

Протягом промови Порошенко хвалив українську армію, наголошуючи на контрасті між ЗСУ зразка 2014-го року (мусили воювати «босоніж») і нинішнім військом. «За чотири роки Україна має боєздатну армію, яка переходить на стандарти НАТО. І вже мова йде про переозброєння і стратегічну програму імпортозаміщення та залежності від РФ у комплектуючих. Держава вийшла на рівень 3% від ВВП на оборону. Та оборонні потреби перевищують можливості. Але вже цього року планується купівля і розробка високоточного ракетного озброєння. І окреме місце в стратегії - нарощення оборонних можливостей акваторії Азовського моря», - зазначив він. Меседж до виборців простий: «я підняв армію». Президент також похвалився реорганізацією армії, у рамках якої ЗСУ отримали «нові назви підрозділів, нові знаки, нове привітання («Слава Україні!» «Героям слава!»), нові традиції, нові свята».

На самому початку своєї промови Порошенко закликав нардепів підтримати зміни до Конституції щодо Євросоюзу і НАТО

Щодо мови: глава держави нагадав, що Нацрада з питань телебачення та радіомовлення оприлюднила звіт про дотримання радіостанціями квот на українську мову. «Абсолютна більшість радіокомпаній норму закону перевиконує», - зазначив він. Порошенко також зауважив, що якщо раніше було важко змусити українців читати українською, то тепер такої проблеми немає, про що свідчить висока відвідуваність україномовних книжкових форумів. «Ми нарешті захищаємо, розвиваємо і утверджуємо українську мову – складову сили та успіху нашого народу. І надалі ми вживатимемо ефективних заходів для зміцнення державного статусу української мови, посилення та поширення її у всіх сферах публічного життя», - зазначив він.

У кінці минулого року та на початку поточного 178 народних депутатів підписали звернення до президента про те, щоб оголосити 2018 рік «Роком державної мови». Низка політичних та громадських діячів, митців, а також три екс-президенти підтримали цю ідею. Комітет з питань культури і духовності також підтримав пропозицію. Дві третини користувачів інтернету висловились за те, що Порошенко повинен був оголосити Рік утвердження державної мови. Однак Порошенко не почув цих закликів. Замість цього він у кінці травня підписав указ про десятирічну програму зміцнення статусу української мови як державної.

Президент також не зміг не помітити депутатів, які покинули залу (Вадим Новинський, Олександр Вілкул та Нестор Шуфрич), коли розмова зайшла за українську мову. «Нас ніхто не зупинить», - запевнив він.

Глава держави також заявив про «повне розмосковлення української церкви». Порошенко нагадав, що до Києва прибули екзархи Вселенського патріарха готувати рішення про надання автокефалії Українській помісній православній церкві.

Своїм потенційним виборцям Порошенко також повідомив, що Україна уникла дефолту, відновила економічне зростання та покращила інвестиційний клімат.

Цікаво, що під час промови президент кілька разів вибачався. Очевидно, це є частиною його передвиборчої стратегії. В останніх промовах глави держави такий прийом застосовується часто. Так, за обіцянку у 2014 році швидко завершити війну Порошенко перепрошував вже не раз. Під час сьогоднішньої промови Порошенко знову перепросив за невиконану передвиборчу обіцянку.

Крім того, Порошенко визнав, що за останні роки українська влада зробила чимало тактичних помилок, і за це «частина відповідальності» лежить особисто на ньому. Одна посипав голову попелом він не довго, швиденько «перестрибнув» на коронні досягнення: успіхи. «За останні роки влада зробила чимало тактичних помилок. І за це на мені особисто лежить частина відповідальності. Та я точно знаю, що ми нічим не схибили і не погрішили в питаннях стратегії: зробити сильну та успішну Україну, невід'ємною і безспірною частиною Європи без жодної перспективи повернення в зону впливу Росії. Це і є наша мета, амбіція, місія», - чеканив Порошенко.

Порошенко нагадав, що він своїм указом не продовжив договір про «так звану дружбу з Росією». «МЗС направить ноту до Москви, а я подам до ВР відповідний законопроект, бо останнє слово в цьому питанні - за вами, за Верховною Радою України. Із Конституції пропонується викреслити норму, яка дозволяє базування ЧФ РФ в Україні», - сказав Порошенко. Він додав, що після повернення Криму російської бази в Севастополі точно не буде.

Все це Порошенко вважає свободою від російської імперії. Він переконаний, що українці «нарешті вибралися з лабіринтів багатовекторності та ледь вискочили зі смертельно небезпечної пастки позаблоковості». Глава держави також пообіцяв сприяти утриманню антиросійських санкцій. На думку Порошенка, російська економіка дуже страждає від санкцій, і через нестачу грошей внаслідок саме цих обмежень була змушена ввести непопулярну пенсійну реформу.

До опонентів: удар по «канцлерах» і «освіченому авторитаризму»

Під соусом вибачень Порошенко не змарнував нагоди вставити шпильки голові уряду Володимира Гройсмана. «Результат реформ поки що незадовільний, влада допускає прорахунки… Темпи реформ зовсім не такі, як ми проектували на старті. Суспільство незадоволене тим, що не вдалося завершити війну. Ми вистояли і відновили зростання, однак багато українців ще не відчули зростання добробуту», - констатував президент.

Як відомо, між Порошенком та Гройсманом давно особливої любові немає. Президент з великими зусиллями домігся відставки Арсенія Яценюка і призначення Гройсмана із розрахунком на його повну відданість. Натомість екс-мер Вінниці обрав власний політичний шлях.

Крім того, Порошенко висловив невдоволення роботою антикорупційних органів.

«На створення антикорупційних органів були витрачені чималі кошти, однак ККД їх роботи наразі не влаштовують ані мене, ані людей», - зазначив він.

Під соусом вибачень Порошенко не змарнував нагоди вставити шпильки голові уряду Володимиру Гройсману

У своєму посланні президент звернувся до Опоблоку та інших сил, які збираються поживитися на проросійському електоральному полі. Порошенко запевнив, що не допустить російського реваншу на майбутніх президентських та парламентських виборах. Серед головних виборчих загроз він назвав «розквіт проросійських сил та політичного популізму, прояви правого радикалізму, недовіру до державних інституцій, сумніви в демократичних методах управління і симпатії до анархії або авторитаризму».

«На жаль, на українській політичній шахівниці є фігури, які дозволяють Москві ходити собою. За чотири роки ми відновили не лише армію, але й розвідку, тому маємо не приблизне, а доволі точне уявлення про плани Кремля», - запевнив Порошенко. У зв'язку з цим він закликав політиків «не руйнувати країну популізмом, тверезо оцінювати безпрецедентну складність викликів та загроз, які постали перед Україною».

«У нас повно бігбордів із закликами до компромісів із РФ «Ледь не кожний стовп обсіли голуби миру. Тільки тінь від них – наче від двоголового. У їхніх дзьобах – насіння миру на російських умовах», – підкреслив він.

Втім, більше за всіх дісталося Тимошенко. Президент у своєму виступі кілька разів «проїхався» по ЮВТ. І це лише завий раз засвідчило, що вона в очах Порошенка є його головною загрозою. Порошенко розкритикував моделі політичної системи України, яку запропонувала лідер «Батьківщини».

«Вважаю категорично неприйнятними ті пропозиції, які просувають явно недемократичні моделі. Хтось відверто адвокатує освічений авторитаризм, а хтось камуфлює цей авторитаризм в парламентаризм канцлерського типу… У канцлера повноважень більше, ніж у кайзера (імперський титул у Німеччині – «Главком»), а в Рейхстагу по суті створюється однопартійна система», - описав загрози ідеї Тимошенко президент.

Цією словесною ескападою Порошенко «зачепив» не лише Тимошенко, а й Анатолія Гриценка, який просуває ідею «освіченого авторитаризму» - совісного та розумного глави держави (Гриценко, очевидно, натякає на самого себе), якому буде корисно передати широкі повноваження.

Однак лише критикою планів лідера «Батьківщини» зі створення парламентської республіки канцлерської типу Порошенко не обмежився. Він вкотре також нагадав про газові угоди, які Тимошенко підписала з Путіним у 2009 році, і через які «Україна переплатила Кремлю десятки мільярдів доларів». «Ми зіскочили з російської газової голки, на якій сиділи багато років президенти, прем’єри, уряди. Здавалося б приречені були сидіти на ній вічно, а ні. Вже два роки, як не купуємо газу в Росії. А блискучий виграш позову проти «Газпрому» на $4,6 млрд в Стокгольмському арбітражу зняв з нас непосильний тягар кабальних газових угод 2009 року», - заявив президент.

Варто зазначити, що після закінчення промови Порошенка та невеликої перерви у роботі нардепів до трибуни вийшла сама Тимошенко і завдала удару у відповідь. За її словами, Україна має не просто декларувати свій цивілізаційний європейський вибір, а й реально поділяти ці цінності. «У першу чергу - гідне життя людини. Наш шлях (у ЄС) лежить через подолання великодержавної корупції», - зауважила Тимошенко. Таким чином Юлія Володимирівна вставила Порошенку аж дві шпильки: констатувала невдоволеність громадян рівнем життя, а також нагадала йому участь у «панамському», «мальдівському» та інших скандалах.

«Я була першим і останнім прем’єром, який вносив заявку до НАТО щодо надання у плану дій щодо членства в НАТО», - «доганяла» опонента Тимошенко, яка також активно використовує тему НАТО і ЄС у своїй передвиборчій програмі.

Примітно, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який був присутній у парламенті разом з усіма іншими членами Кабміну під час виступу Порошенка, продемонстрував свою неповагу до глави держави. Так, коли Порошенко закінчив виголошувати послання до парламенту, усі члени уряду підвелися і привітали президента оплесками. Лише Аваков не зрушив з місця.

До того ж, коли глава держави виголошував промову, керівник МВС не проявляв великого інтересу до неї, дозволяв собі вести телефонні розмови, що зафіксувала пряма трансляція.

Наталія Сокирчук, «Главком»