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    Сьогодні в Україні без опадів, температура до +30

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    Сьогодні в Україні без опадів, температура до +30

    Спекотна погода протримається в Україні до кінця тижня

    Погода на сьогодні: 23 серпня 2018 року на всій території України без опадів, температура повітря підніметься до +30. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

    За даними українських синоптиків, на заході температура від +27 до +30 градусів, вночі до +18.

    На півночі України від +26 до +29 градусів вдень і до +14 вночі, в центральних областях від +27 до +29 вдень до +14 вночі.

    У східних областях без опадів, денна температура від +26 до +29, вночі - до +14 градусів.

    На півдні вдень сонячно і без опадів, від +28 до +30 вдень, вночі - до +18, у Криму також без опадів, температура підніметься до +29 вдень до +17 вночі.

    В Києві без опадів, температура вдень від +27 до +29 градусів тепла, вночі від +15 до +17.

     

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