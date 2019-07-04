Сьогодні в Україні - День поліції



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Чотири роки тому перші патрульні поліцейські склали присягу на вірність Україні

Сьогодні, 4 липня, українські поліцейські відзначають своє професійне свято – День поліції України. Національній поліції України цього дня виповнюється 4 роки.

Після Революції Гідності в українському суспільстві виникла нагальна потреба у реформуванні правоохоронної системи. Восени 2014 року було представлено концепцію реформи Міністерства внутрішніх справ, в якій передбачалось створення Національної поліції замість міліції. 2 липня 2015 року Верховна Рада ухвалила закон «Про Національну поліцію».

4 липня на Софійській площі у Києві присягу на вірність Україні склали перші співробітники нової поліції. Ними стали патрульні поліцейські.

Близько місяця патрульна поліція столиці працювала у тестовому режимі. Другим українським містом, де поліцейські вийшли на вулиці, став Львів, третім – Одеса. Після цього проект поступово почав втілюватися в усіх містах України. Цей процес зайняв майже рік.

Завдання Нацполіції України Відповідно до закону «Про Національну поліцію» основними завданнями поліції є надання поліцейських послуг у сферах:

забезпечення публічної безпеки і порядку;

охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави;

протидії злочинності;

надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги.

Професійне свято – День поліції України було запроваджено 4 квітня 2018 року указом тодішнього президента Петра Порошенка.

До того часу професійне свято поліції України відзначалося 4 серпня, у день підписання президентом Петром Порошенком закону «Про Національну поліцію». 7 листопада 2015 року закон набув чинності й міліція припинила своє існування в Україні.