Сьогодні в Україні місцями дощі, температура до +29

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У Києві вдень від +24 до +26

Погода на сьогодні: 25 травня 2018 року на заході і сході України пройдуть дощі, на решті території опадів не очікується, температура підніметься до +29. Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

За прогнозами українських синоптиків, на заході країни пройдуть дощі практично у всіх областях, денна температура повітря становитиме від +22 до +26.

На півночі без опадів, вдень від +22 до +26, у центральній частині від +22 до +25.

На сході України очікуються дощі, стовпчики термометрів покажуть від +22 до +25.

У південних регіонах без опадів, вдень від +26 до +29, у Криму до +29.

У столиці сьогодні вдень від +24 до +26, вночі від +13 до +15. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Вночі та вдень у Києві опадів не очікується.