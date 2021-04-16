Звіт Степанова й «земельні» поправки. Що сьогодні відбуватиметься у Раді

У Верховній Раді з 16 березня триває розгляд поправок до земельних законів

На початку пленарного засідання запланована година запитань до уряду

Верховна Рада на пленарному засіданні в п’ятницю 16 квітня заслухає звіт міністра охорони здоров‘я Максима Степанова про стан виконання плану вакцинації та результати впроваджених карантинних заходів у 2021 році. Про це йдеться в порядку денному пленарного засідання, оприлюдненому на сайті парламенту.

На початку пленарного засідання запланована година запитань до уряду, де головним доповідачем буде міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Парламентарії також продовжать розгляд поправок до законопроєкту № 2194 «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин».

Крім цього, до розгляду на пленарному засіданні заплановано законопроєкти № 5099 «Про антидопінгову діяльність у спорті», № 4284 «Про дерадянізацію законодавства України» та № 5122, № 5122–1, № 5122–2 «про внесення змін до статті 21 Закону України «Про лікарські засоби» щодо заборони продажу лікарських засобів дітям».

На пленарному засіданні Верховної Ради 15 квітня парламентарії розглянули 2267 поправок із 3128 до законопроєкту № 2194 «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин».

У Верховній Раді з 16 березня триває розгляд поправок до проєкту закону № 2194. Усього до другого читання законопроєкту винесено 3128 поправок, депутати наполягають на їхньому розгляді. Отже, депутати не можуть переходити до інших питань на чергових засіданнях, не завершивши розгляд цього законопроєкту.оді України.

Нагадаємо, Верховна Рада остаточно схвалила новий закон про розмитнення «євроблях».