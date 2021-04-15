Рада схвалила у першому читанні законопроєкт для запуску Дія City: що він передбачає

Дія City – це особливий податковий та правовий режим, спрямований на прискорення розвитку IT-галузі

За прогнозами авторів законопроєкту, реалізація ініціативи Дія City збільшить частку IT-сектору в ВВП України до 10%

У четвер, 15 квітня, Верховна Рада прийняла законопроєкт № 4303 «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні», відомий також як закон про Дія City. Рішення підтримали 227 народних обранців.

Дія City – це особливий податковий та правовий режим, спрямований на прискорення розвитку IT-галузі. Він передбачає значне зниження податкового навантаження на компанії-резиденти, вводить сучасні форми взаємовідносин між робітниками та працедавцями (гіг-контракти), вводить окремі елементи англійського права та надає гарантії захисту інвестицій.

За прогнозами авторів законопроєкту, реалізація ініціативи Дія City збільшить частку IT-сектору в ВВП України до 10%, доходи IT-галузі до 16,5 мільярдів доларів.

За словами заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації, одного з авторів законопроєкту Єгора Чернєва, Дія City «створює найкомфортніші умови для розвитку IT-сфери у Східній Європі. Сьогодні ми як ніколи близько до того, щоб зробити Україну центром тяжіння IT-бізнесу та залучення інвестицій з усього світу».

Законопроєкт № 4303 створювався у рамках тісного діалогу з представниками IT-галузі. Автори отримали більш ніж 300 правок та пропозиції від IT-компаній та асоціацій. Більшість з них врахували у доопрацьованому документі, котрий був підтриманий сьогодні у першому читанні. Також у законопроєкт № 4303 були включені окремі положення альтернативних законопроєктів № 4303-1 та № 4303-2.

Депутат Олексій Жмеренецький, виступаючи на підтримку законопроєкту, наголосив на тому, що Дія City надає додаткові можливості IT-компаніям. Вони можуть обрати як їм працювати – за старими правилами, або скористатися перевагами спецрежиму.

«Ми хочемо, щоб в Україні відкривались філіали міжнародних компаній, щоб українські бізнеси ставали «єдинорогами», щоб українські IT-працівники були захищені соціально», – наголосив Жмеренецький.

Тепер на черзі голосування за законопроєкт № 5376 – податкову частину Дія City, який зареєстрували у Раді 14 квітня. Як зазначив у міністр цифрової трансформації України Михайло Федоро, «враховуючи побажання IT-індустрії, ці два документи проходять процедури розгляду парламентом максимально синхронізовано».

Нагадаємо, Мінцифри презентувало оновлення «Дії» для підприємців.

Наприкінці березня Мінцифри анонсувало нову функцію у додатку «Дія». Отже, на Diia Summit скоро презентують послугу «Статичний QR». Будь-який підприємець зможе створити QR, розмістити його на зручному місці.

30 березня Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому зміни до закону «Про єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус». Цим законопроєктом електронні паспорти, зокрема і закордонний, прирівнюються до паперового.