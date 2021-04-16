«Слуги народу» розповіли нові правила роботи старост

Староста проводить комунікацію між владою та мешканцями, розглядає проблеми населення, організовує різні заходи

Верховна Рада 15 квітня ухвалила в цілому законопроєкт щодо розвитку інституту старост (№4535). Законопроєкт дозволить мешканцям громад впливати на вибір кандидатур старост, наділить селищних старост дійсно ефективними функціями та позитивно впливатиме на розвиток усього інституту старост.

Про це заявив співавтор законопроєкту, народний депутат від «Слуги народу» Віталій Безгін.

Зокрема, ухвалений законопроєкт передбачає, що старости зможуть надавати адміністративні послуги мешканцям громад. Це дозволить жителям віддалених сіл не витрачати час та гроші на поїздку до центра громади, а отримати послуги буквально біля дому, каже Безгін.

До того ж статус старости як службовця місцевого самоврядування підвищується з шостого до п’ятого рангу.

«Мережа ЦНАПів по всій країні ще тільки розгортається. Тому нам потрібні фахові люди, які можуть якісно надавати базові адміністративні послуги буквально біля домівки кожного селянина. Наприклад, видати довідку про шлюб чи реєстрацію місця проживання. Підвищуючи рівень старости до 5-ї категорії, ми разом з тим збільшуємо його заробітну плату, отримуємо фахові підходи на цій посаді та наближаємо справді якісні послуги для людей», – розповів Безгін.

Законопроєкт передбачає, що староста призначається місцевою радою після обов’язкового громадського обговорення кандидатури старости з мешканцями старостинського округу.

«Зараз старости призначаються за поданням голови громади. Трапляються випадки, коли думка мешканців громади просто ігнорується. Так не має бути. Адже староста представляє інтереси жителів села, є головним посередником між владою та громадою. Дуже важливо, щоб при виборі старости думка людей враховувалася», – додав голова партії «Слуга народу» та співавтор законопроєкту Олександр Корнієнко.

Відповідно до законопроєкту, староста діє в інтересах жителів старостинського округу, бере участь у пленарних засіданнях місцевих рад, допомагає у підготовці документів, готує пропозиції до бюджету громади. Крім того, староста звітує перед радою громади та її мешканцями.

Старостинський округ утворюється у складі одного або кількох населених пунктів, де мешкає не менше 500 жителів, і не може включати адмінцентр.

Також передбачено, що староста не може суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах (за винятком викладацької, наукової та творчої у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачено законом.

Протягом трьох місяців з набрання чинності законом місцева рада має затвердити старостинські округи, затверджені за чинною процедурою старости залишаються, наголосив Віталій Безгін.