Соратниця Порошенка напророкувала «Слузі народу» скору політичну смерть

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Сюмар про «слуг народу»: «Мене нахабність цих дітей певною мірою обурює»

Народна депутатка від «Європейської солідарності» Вікторія Сюмар розкритикувала риторику партії «Слуга народу» в парламенті, їх незнання політики та історії України.

В інтерв’ю «Главкому» Сюмар зізналась, що дуже обурена нахабністю «Слуг» та змістом їхніх гучних заяв.

«Зараз спікерам «Слуги народу» видали політтехнологічну тезу: мовляв, вони – єдина загальноукраїнська сила, а всі решта – регіональні проекти. Відверто тобі скажу: мене нахабність цих дітей певною мірою обурює. Бо, чесно кажучи, не маючи базових знань історії України, сучасних політологічних тенденцій, взявши своїми артистичними прийомами і такою постмодерною технологією завдяки фільму і підтримці відомого олігарха, вони розповідають про себе, як про єдину загальноукраїнську силу, при цьому маючи падіння рейтингу щомісяця біля п’яти пунктів», – пояснює Сюмар.

Крім того, Сюмар не виключає, що скоро партії «Слуга народу» може не бути в парламенті.

«Ви спочатку визначиться, чи ви лібертаріанці, чи хто ви там? Якщо ви зшиваєте країну, так чим конкретно? Польотами Єрмака в приватних літаках чи способами домовитися з Росією на російських умовах за будь-яку ціну? У цьому контексті я навіть хочу про (партію) «Батьківщину» згадати, яка існує 20 років, – її «слуги» теж вважають регіональним проєктом? Та хто ви самі такі? Проживіть 20 років на політичній арені, а після цього поговоримо. Але їх не буде дуже скоро», – спрогнозувала депутатка.

Нагадаємо, що рейтинг Зеленського з квітня впав майже на 11%, Порошенко зріс на 4% – дані КМІС.

Згідно з результатами останнього опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» протягом 31 серпня – 1 вересня, за партію «Європейська солідарність» на виборах до Київради готові проголосувати 14% опитаних киян.