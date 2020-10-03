Партія Порошенка визнала: у Львові вона має особливу кампанію



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Львові ведеться потужна місцева кампанія, яку фактично можна назвати окремою від інших, - зазначила соратниця Порошенко

В «ЄС» назвали головну мету на місцевих виборах

Народна депутатка від «Європейської солідарності» Вікторія Сюмар розповіла про плани партії на місцеві вибори. В інтерв’ю «Главкому» політикиня зазначила, що «ЄС» в першу чергу робить ставки на кандидатів в обласні ради.

«Звичайно, є окремі пріоритетні для нас регіони на кшталт Львова. Там ведеться потужна місцева кампанія, яку фактично можна назвати окремою від інших. Наша мета – це, в першу чергу, облради. Хочеться зайти в усі, щоб показати, що якраз наша ідея об’єднує країну», – пояснила Сюмар.

Депутатка також розказала про те, як діляться ролі між керівниками центрального штабу.

«Порошенко знає всі нюанси кампанії дуже глибоко і справді в усе дуже детально вникає. Турчинов більше займається організаційними питаннями, адже є багато кандидатів в багатьох регіонах. Інформаційна команда лишилася та сама, що і раніше, ми нікого не залучали зі сторони», – повідомила Сюмар.

Нагадаємо, що рейтинг Зеленського з квітня впав майже на 11%, Порошенко зріс на 4% – дані КМІС.

Згідно з результатами останнього опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» протягом 31 серпня – 1 вересня, за партію «Європейська солідарність» на виборах до Київради готові проголосувати 14% опитаних киян.