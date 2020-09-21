Рейтинг Зеленського з квітня впав майже на 11%, Порошенко зріс на 4% – дані КМІС



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За Петра Порошенка готові проголосувати 18,9% (у квітні 2020 року - 14,9%

Наразі за Зеленського готові проголосувати 31,8%, тоді як у квітні 2020 року він мав підтримку 42,6% респондентів

Президент Володимир Зеленський з квітня втратив майже 11% електоральної підтримки. Натомість його головний опонент, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко з квітня додав 4%. Про це свідчить опитування Київського міжнародного інституту соціології.



Соціологи зазначають, якби вибори президента України відбувалися в середині вересня,

серед тих, хто збирається голосувати і визначився з кандидатом, за Володимира Зеленського готові проголосувати 31,8%. Тоді як у квітні 2020 року він мав підтримку 42,6% респондентів.



За Петра Порошенка готові проголосувати 18,9% (у квітні 2020 року - 14,9%).



Дещо збільшив свою підтримку Юрій Бойко - за нього готові голосувати 13,3%. Юлія Тимошенко отримує 9,8%, Ігор Смешко - 6,8%, Олег Ляшко - 6%, Анатолій Гриценко 4,9%, Олександр Вілкул 2,3%. Лідерка партії «Голос» Кіра Рудик за даними КМІС наразі має нульовий рейтинг.



Опитування проводилось з 12 до 16 вересня 2020 року методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 2000 інтерв'ю. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,2%.

Як повідомлялося 16 вересня, президентський рейтинг Зеленського скотився до 29%.

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