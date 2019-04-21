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    Соратниця Януковича зізналась, що чекала на цей день довгих п’ять років

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    <p>Лукаш вважає, що &laquo;в Зеленському сьогодні сконцентровані надії і протест&raquo;</p> - Соратниця Януковича зізналась, що чекала на цей день довгих п’ять років

    Лукаш вважає, що «в Зеленському сьогодні сконцентровані надії і протест»

    «Чекала цього 5 років. Що буде далі? Я не знаю», - написала на своїй сторінці у Facebook соратниця Януковича Олена Лукаш

    Колишній міністр юстиції з команди Віктора Януковича Олена Лукаш заявила, що дня виборів президента, коли, на її думку, зміниться влада в Україні, вона «чекала п’ять років».

    Про це Лукаш написала на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

    «Чекала цього 5 років. Що буде далі? Я не знаю. Головне, що здихає політика Порошенка. В Зеленському сьогодні сконцентровані надії і протест», - зазначила Лукаш.

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    Нагадаємо, 21 квітня в Україні проходить другий тур виборів президента, в якому беруть участь два кандидати: чинний глава держави Петро Порошенко та шоумен Володимир Зеленський.

    Виборці можуть проголосувати до 20:00.

    Для проведення виборів утворено 199 територіальних виборчих округів та один закордонний виборчий округ, а також близько 30 тисяч дільничних виборчих комісій. За кордоном працюватиме 101 виборча дільниця.

    У день голосування не можна фіксувати на фото і відео результати свого голосування.

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