Соратник Порошенка: Найбільша перевага Петра Олексійовича – йому не треба ні у кого просити грошей на вибори



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Ігор Гринів

За словами Гриніва, чи буде хтось допомагати Порошенку на наступних виборах, залежатиме від його рейтингу

Головний технолог президентських кампаній Петра Порошенка, народний депутат від БПП Ігор Гринів в інтерв’ю «Главкому» зазначив, що президент має вамогу перевагу під час наступних виборів президента України.

«Найбільша перевага Петра Олексійовича - йому не треба ні у кого просити грошей на кампанію. Він має достатньо ресурсів і може повністю профінансувати. Чи буде ще хтось допомагати у цій кампанії – це скоріше буде залежати від рейтингу. У перемоги дуже багато «батьків»», - зазначив Гринів.

Разом з цим, Гринів зазначив, що у жодній виборчій кампанії не займався фінансуванням.

Нагадаємо, головний технолог президентських кампаній Петра Порошенка Ігор Гринів також розповів про роль Пола Манафорта у виборчій кампанії нинішнього президента. Зокрема він заявив, що зустрічався з американським політтехнологом особисто, і більше ніхто з команди Порошенка не мав зустрічі з Манафортом.

Крім того, Ігор Гринів вважає, що найбільше шансів стати президентом має нинішній Глава держави.

Детальніше читайте: Ігор Гринів: Найбільше шансів стати президентом має Порошенко

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