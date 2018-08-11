Соратник Порошенка: Найбільша перевага Петра Олексійовича – йому не треба ні у кого просити грошей на вибори
-
Розсилка
За словами Гриніва, чи буде хтось допомагати Порошенку на наступних виборах, залежатиме від його рейтингу
Головний технолог президентських кампаній Петра Порошенка, народний депутат від БПП Ігор Гринів в інтерв’ю «Главкому» зазначив, що президент має вамогу перевагу під час наступних виборів президента України.
«Найбільша перевага Петра Олексійовича - йому не треба ні у кого просити грошей на кампанію. Він має достатньо ресурсів і може повністю профінансувати. Чи буде ще хтось допомагати у цій кампанії – це скоріше буде залежати від рейтингу. У перемоги дуже багато «батьків»», - зазначив Гринів.
Разом з цим, Гринів зазначив, що у жодній виборчій кампанії не займався фінансуванням.
Нагадаємо, головний технолог президентських кампаній Петра Порошенка Ігор Гринів також розповів про роль Пола Манафорта у виборчій кампанії нинішнього президента. Зокрема він заявив, що зустрічався з американським політтехнологом особисто, і більше ніхто з команди Порошенка не мав зустрічі з Манафортом.
Крім того, Ігор Гринів вважає, що найбільше шансів стати президентом має нинішній Глава держави.
Детальніше читайте: Ігор Гринів: Найбільше шансів стати президентом має Порошенко
Читайте також: Сергій Березенко: Не стану брехати. Перемоги Порошенка у першому турі не буде