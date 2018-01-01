Порошенко розповів, коли прийме рішення про балотування на виборах президента

Чергові вибори президента України відбудуться навесні 2019 року

Президент України Петро Порошенко заявив, що прийме рішення про балотування на другий президентський термін через пів року, коли стартує виборчий цикл, і це рішення буде залежати від успішності майбутнього півроку. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна». [READ_MORE] Так, президент України на Українському сніданку у Давосі,



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Петро Порошенко

Чергові вибори президента України відбудуться навесні 2019 року

Президент України Петро Порошенко заявив, що прийме рішення про балотування на другий президентський термін через пів року, коли стартує виборчий цикл, і це рішення буде залежати від успішності майбутнього півроку. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Так, президент України на Українському сніданку у Давосі, відповідаючи на питання про його участь у виборах, сказав: «У нас ще більше року до виборів, цикл почнеться тільки восени».

«Моє рішення залежатиме від того, наскільки наступні півроку будуть успішними», - сказав він.

Чергові вибори президента України відбудуться навесні 2019 року.

Раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко під час світового економічного форуму у Давосі матиме напружений графік, а також планує говорити зі світовими лідерами про економічне зростання.

На Всесвітньому економічному форумі в Давосі президент України Петро Порошенко заявив про роботу з удосконалення законопроекту про Антикорупційний суд.

Нагадаємо, у середу ввечері у Давосі пройшли переговори Порошенка з директором МВФ.

Крістін Лагард заявила, що МВФ чекає від України призначення незалежного глави Нацбанку. Порошенко також зазначив, що для України дуже важливо продовжувати співпрацю з МВФ у 2018 році.

Раніше Порошенко у Давосі провів зустріч з прем'єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. У рамках зустрічі сторони обговорили питання двосторонньої співпраці. Крім того, Порошенко вкотре запросив Нетаньягу здійснити офіційний візит до України.

Також Порошенко запросив до України зятя та радника президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера.