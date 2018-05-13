Порошенко запропонував провести наступні «Ігри нескорених» в Україні

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Петро Порошенко

Цьогоріч Україну на змаганнях представлятимуть 15 українських ветеранів

Президент України Петро Порошенко не відкидає, що вже найближчим часом міжнародні змагання серед сучасних ветеранів прийматиме Україна.

Про це він заявив у суботу у Києві під час церемонії нагородження відбору на «Ігри нескорених», що завершився в Україні.

Цьогоріч Україну на змаганнях, які пройдуть в австралійському Сіднеї, представлятимуть 15 українських ветеранів.

Водночас Порошенко не відкидає, що вже в найближчому майбутньому ці змагання світового рівня прийматиме Україна.

«Я не відкидаю, принаймні, про це ми говорили з нашими британськими партнерами, включно з принцом про те, щоб найближчим часом, наступні «Ігри Нескорених» були проведені в Україні. Я впевнений в тому, що нам це вдасться», – висловив переконання український президент.

Джерело: 24 канал