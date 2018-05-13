Порошенко запропонував провести наступні «Ігри нескорених» в Україні
- Сьогодні, 11:53
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Цьогоріч Україну на змаганнях представлятимуть 15 українських ветеранів
Президент України Петро Порошенко не відкидає, що вже найближчим часом міжнародні змагання серед сучасних ветеранів прийматиме Україна.
Про це він заявив у суботу у Києві під час церемонії нагородження відбору на «Ігри нескорених», що завершився в Україні.
Цьогоріч Україну на змаганнях, які пройдуть в австралійському Сіднеї, представлятимуть 15 українських ветеранів.
Водночас Порошенко не відкидає, що вже в найближчому майбутньому ці змагання світового рівня прийматиме Україна.
«Я не відкидаю, принаймні, про це ми говорили з нашими британськими партнерами, включно з принцом про те, щоб найближчим часом, наступні «Ігри Нескорених» були проведені в Україні. Я впевнений в тому, що нам це вдасться», – висловив переконання український президент.
Джерело: 24 канал