Найбільше шансів стати президентом має Порошенко, - Гринів



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Фото: Главком Ігор Гринів впевнений, що Петро Порошенко знову буде президентом

Соратник Порошенка вважає, що президенту доведеться «вислухати і визнати дуже багато тих помилок, які зроблені за останні чотири роки»

Головний технолог президентських кампаній Петра Порошенка, народний депутат від БПП Ігор Гринів вважає, що найбільше шансів стати президентом має нинішній Глава держави. І до виборів ще багато часу.

Про це Гринів заявив в інтерв’ю «Главкому».

«Я ще раз кажу: я не збираюсь казати, що у нас є стратегія виграшу у першому турі, але я точно не готовий погодитись із тим, що ми будемо грати «на мізерах», - зазначив нардеп. - Якщо згадаєте всі виборчі кампанії, жодна з них не тривала більше півроку. Скільки б не казати про те, що вибори починаються за рік. Думання про це, багато хаотичних рухів відбуваються. А сама кампанія – за півроку».

«Я скажу інакше: на сьогоднішній день відповіддю на запитання «хто стане президентом?» залишається «Петро Олексійович Порошенко» відповідно до соціологічних опитувань. Тобто люди мають багато запитань до Порошенка, мають багато заслужених претензій до Порошенка, тільки вони розуміють, що країна, в якій вони будуть жити, повинна далі розвиватися, і та людина, яка повинна керувати країною, повинна дати їм принаймні гарантії безпеки цієї країни», - додав Гринів.

Він також заявив, що «не переконаний, що ці претензії готові трансформувати, наприклад, у негативне голосування».

Окрім того соратник Порошенка вважає, що президенту доведеться «вислухати і визнати дуже багато тих помилок, які зроблені за останні чотири роки».

«Доведеться ще відкритіше і напряму розмовляти з людьми, а не тільки з Меркель чи з Трампом. Я думаю, що забагато за останні ці роки передано було уряду тих задач, які повинні були залишитися в полі зору президента. Думаю, що політична гра, дуже складні історія відносин у парламенті між членами коаліції, спричинила багато помилок, у тому числі і президента. Забагато часу йшло на дуже складні компроміси. Розмова з народом буде складна, але вона повинна бути відвертою. Правильне розуміння проблеми, правильне розуміння того, що зроблено, а ще краще розуміння – що не зроблено», - підкреслив Гринів.

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