Соратники Орбана хочуть змінити Конституцію Угорщини задля боротьби з мігрантами

Вперше провести подібну поправку уряд Віктора Орбана намагався в 2016 році

Правляча партія Угорщини Fidesz виступила із ідеєю внесення поправок до Конституції, які б дозволили попередити спроби Європейської комісії змусити Будапешт прийняти біженців відповідно до загальноєвропейських квот. Про це заявив очільник фракції Fidesz в Національних зборах, повідомляє інформаційне агентство Reuters. Вперше провести подібну



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Віктор Орбан із соратниками

Вперше провести подібну поправку уряд Віктора Орбана намагався в 2016 році

Правляча партія Угорщини Fidesz виступила із ідеєю внесення поправок до Конституції, які б дозволили попередити спроби Європейської комісії змусити Будапешт прийняти біженців відповідно до загальноєвропейських квот. Про це заявив очільник фракції Fidesz в Національних зборах, повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Вперше провести подібну поправку уряд Віктора Орбана намагався в 2016 році, проте не отримав необхідних 2/3 голосів. Тоді голосування за внесення подібних поправок до Конституції для попередження перерозподілу мігрантів заблокувала партія Jobbik.

Окрім того депутат Мате Кочіш заявив про те, що Національні збори мають розглянути законопроект «Зупинити Сороса», який посилить контроль уряду над неурядовими організаціями, включно із тими, які фінансує американський мільярдер угорського походження Джордж Сорос.