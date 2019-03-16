Порошенко призначив виконувача обов’язків голови Полтавської обладміністрації



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Порошенко звільнив чинного голову Полтавської ОДА Головка

Президент України Петро Порошенко призначив виконувачем обов'язків голови Полтавської обласної держадміністрації Романа Товстого. Про це глава держави сказав на засіданні Ради регіонального розвитку Полтавської області, повідомляє Укрінформ.

«Я сьогодні в Полтаві підписав указ про звільнення пана Головка. Поки що виконувати обов’язки голови ОДА буде всім вам відомий Роман Товстий», - оголосив Президент.

Порошенко підкреслив, що останнє слово у справі про підозру голові ОДА Валерію Головку має поставити суд. Але при цьому мусять бути створені умови, щоб розслідування викликали суспільну довіру.

Нагадаємо, 12 березня Порошенко попросив Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана надіслати йому подання про звільнення з посади голови Полтавської обласної державної адміністрації Валерія Головка та його заступника Андрія Пісоцького.

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