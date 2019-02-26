Керівництво Полтавської ОДА погоріло на космічних хабарях



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За даними НАБУ, наприкінці 2017 року губернатор Полтавщини Валерій Головко отримав від представника компаній на день народження ще один хабар: автомобіль Mercedes G 63 AMG 2017 року випуску

Губернатор Полтавщини Валерій Головко, зокрема, отримав від представника консорціумів «АЛВІ РОД» та «Укрбуддор» хабар у вигляді оплати відпочинку чиновників ОДА в Іспанії

Детективи Національного антикорупційного бюро вияснили, що керівники Полтавської облдержадміністрації вимагали від підприємців мільйонні відкати та хабарі у вигляді сотень тисяч доларів, елітних машин та коштовних гаджетів.

Про це йдеться в ухвалі Солом'янського райсуду Києва про надання НАБУ дозволу на проведення обшуків у топ-посадовців Полтавської ОДА, повідомляє «Українська правда».

Як зазначається в судовому рішенні, слідчі НАБУ встановили, що голова ОДА Валерій Головко, його перший заступник Андрій Пісоцький, радник губернатора Літвінов О.М. та директор департаменту будівництва і ЖКГ Полтавської ОДА Голбан Т.Т. створили злочинну схему з вимагання хабарів від підприємців за забезпечення їхньої перемоги в державних закупівлях, які проводить обладміністрація.

За даними слідства, у серпні 2017 року представник консорціумів «АЛВІ РОД» та «Укрбуддор» на бізнес-форумі в Полтаві познайомився з Головком і Пісоцьким, після чого керівники ОДА взяли в підприємця 200 тисяч доларів хабаря за неперешкоджання веденню бізнесу на Полтавщині.

Окрім того, губернатор отримав у представника хабар у вигляді оплати відпочинку чиновників ОДА в Іспанії. У жовтні Головко, його заступник Пісоцький, радник Літвінов і директор департаменту ОДА Іщенко І.С. здійснили цю подорож. Її вартість склала 70 тисяч євро.

Як з'ясували детективи НАБУ, також на вимогу Головка були придбані 12 мобільних телефонів iPhone 10 та комп'ютер MacBook Pro. 6 телефонів забрав голова ОДА, 6 телефонів і ноутбук – Пісоцький.

За даними НАБУ, наприкінці 2017 року Головко отримав від представника компаній на день народження ще один хабар: автомобіль Mercedes G 63 AMG 2017 року випуску. Автівка із тюнінгом обійшлася підприємцям у 320 тисяч євро.

Пізніше губернатор повідомив представнику, що з 1 січня 2018 року компанії можуть приступати до ремонтних робіт, прибирання снігу, тощо в Полтавській області, та пообіцяв допомогти виграти тендер на вказані роботи.

Згідно з даними слідства, 17 січня 2018 року Головко взяв у представника компаній в борг 100 тисяч доларів, але повернув лише частину цих коштів.

Як повідомили в НАБУ, в середині квітня 2018 року голова ОДА відмовився заплатити фірмі «Укрбуддор» за виконані роботи, натомість запропонував представнику компаній наступну схему з відкатом: консорціум «АЛВІ РОД» виставляє області рахунок на 80 мільйонів гривень, але отримує лише половину, решта йде в кишені Головку і його заступнику Пісоцькому. Реальна вартість робіт, зазначають в бюро, склала 38 мільйонів гривень.

За даними слідства, представник будівельників спочатку відмовився, оскільки вважав схему злочинною, але йому дали зрозуміти, що іншого варіанту отримати гроші немає.

Раніше повідомлялося, що у Полтаві співробітники НАБУ в п’ятницю, 22 лютого, прийшли з обшуками до голови і заступника облдержадміністрації.

В НАБУ заявили, що обшуки пройшли у кабінетах чиновників, а також за місцем їх проживання.

Слідчі дії проводилися на підставі ухвал слідчого судді під процесуальним керівництвом САП в межах розслідування кримінального провадження за фактом вимагання та отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі службовими особами Полтавської ОДА за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.