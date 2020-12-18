Сovid-19 назавжди змінить охорону здоров'я – Financial Times

Пандемія показала, що працівники охорони здоров’я можуть реагувати з вражаючою швидкістю

Пандемія показала, що працівники охорони здоров’я можуть реагувати з вражаючою швидкістю

Пандемія показала, що працівники охорони здоров’я можуть реагувати з вражаючою швидкістю

Можна сподіватися, що пандемія стане реальним каталізатором позитивних змін для систем охорони здоров’я

Надзвичайна ситуація з пандемією коронавірусу може суттєво змінити галузь охорони здоров’я з кількох причин, пише Financial Times.

По-перше, пандемія показала, що працівники охорони здоров’я можуть реагувати з вражаючою швидкістю, гнучкістю та мужністю, коли є гостра потреба. У багатьох країнах відкрилися нові медичні заклади. Зросла популярність «телемедицини». Вчені з неймовірною швидкістю розробили вакцини. Саме криза прискорила зміни.

По-друге, зусилля урядів деяких країн щодо оцифрування охорони здоров’я, ймовірно, наберуть ще більших обертів. Великі компанії-розробники програмного забезпечення в минулому чинили опір тому, щоби зробити його доступним для спільного використання, маскуючи власні комерційні інтереси в питаннях конфіденційності. Але США, ЄС, Індія та Китай зараз вимагають від таких компаній стандартизації своїх систем та безпечного доступу до даних для потенційної вигоди пацієнтів, лікарів та дослідників.

По-третє, компанії інвестують значні кошти в нові способи використання своєї інформації та отримання інших джерел додаткових даних. Великі технологічні компанії – включаючи Amazon, Google, Apple та Alibaba – розширюють свою сферу впливу до аптек, діагностики та страхування. Гроші венчурного капіталу також вливаються в цифрові стартапи.

По-четверте, зростає усвідомлення того, що медичним працівникам, політикам та технологічним компаніям доводиться працювати разом, щоби покращити систему. Якщо залишити багато влади в руках адміністраторів охорони здоров’я, у такому разі, ймовірно, мало що зміниться. Водночас, якщо надати занадто багато повноважень технологічним компаніям, то вони, ймовірно, вимагатимуть невідповідних рішень.

Водночас використання цифрових даних в охороні здоров’я викликає очевидні занепокоєння. Адже є вірогідність, що великі технологічні компанії почнуть контролювати ще більше аспектів людського життя. Не можна, щоби конфіденційні дані охорони здоров’я були скомпрометовані. Політики повинні встановити нормативно-правову базу та забезпечити дотримання правил.

Представник інвестиційної компанії JSL Health Capital Алекс Туркельтауб проводить паралель з історією нафтової промисловості Саудівської Аравії, щоби проілюструвати можливий розвиток охорони здоров'я. По-перше, саудівці заохочували приватні американські нафтові компанії розвивати галузь. Потім вони з’ясували, що нафта є незамінним активом, а технологічна експертиза – товаром. Тому вони націоналізували галузь та розширили тендери на контракти.

Туркельтауб припускає, що системи охорони здоров’я усвідомлюють величезну цінність своїх даних. Але ці дані мають значення лише в тому випадку, якщо вони надійно зберігаються.

Кризи часто руйнують старі звички і створюють нові. Можна сподіватися, що пандемія стане реальним каталізатором позитивних змін для систем охорони здоров’я, резюмує видання.

Спалах коронавірусної інфекції був зафіксований в кінці грудня 2019 року у китайському місті Ухань. Вважається, що захворювання було пов'язано з місцевим ринком тварин і морепродуктів. 31 грудня 2019 року влада Китаю повідомила ВООЗ про спалах невідомої пневмонії. 30 січня ВООЗ визнала спалах нового коронавірусу надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров'я, а у березні 2020 року через швидке розповсюдження інфекції була оголошена пандемія. У світі зафіксовано вже понад 70 млн заражень коронавірусом, від ускладнень померли понад 1,6 млн пацієнтів.

8 грудня Велика Британія першою у світі розпочала вакцинацію від коронавірусу препаратом компанії Pfizer. Також вакцинацію розпочали США та Канада.

Україна може почати вакцинацію від коронавірусу вже у лютому 2021 року.

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