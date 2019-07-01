Союзники України в ПАРЄ чекають заяви від Зеленського - депутат



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Засідання ПАРЄ

Мовчання президента може мати негативні наслідки, підкреслив нардеп Борислав Береза

Країни, які створили антипутінську коаліцію в ПАРЄ, чекають на заяву президента Зеленського щодо майбутньої нової делегації, яка сформується після позачергових виборів 21 липня, та її поведінку у відстоюванні України. Такі думки висловив народний депутат 9-го скликання, заступник члена Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Борислав Береза під час пресконференції в пресцентрі «Главком».

«Я зараз спілкувався з представниками Естонії, Грузії, які чекають заяв від президента України про те, що майбутня українська делегація в ПАРЄ буде йти тим самим шляхом, яким йде зараз. Тоді ті країни, які підтримали нас і пішли геть із сесії Парламентської асамблеї Ради Європи, нас будуть підтримувати і далі. І ми будемо розуміти, як нам рухатися в майбутньому. Тому що зараз наші партнери кажуть: «Замість вас ми не будемо робити вашу роботу. Але готові підтримати вас у ваших процесах», - говорить Береза.

Мовчання президента може мати негативні наслідки.

«Але якщо зараз не пролунає підтримка української делегації від керівництва України, якщо не пролунає заява про те, що майбутня делегація буде робити теж саме – відстоювати Україну, і не повернеться до того моменту, поки не побачить підтримку з боку ПАРЄ і дії в плані накладання санкцій на російську делегацію, то тоді можна і не сподіватися, що буде підтримка наших партнерів. Я повторюся, вони відверто кажуть, що без нас вони не будуть робити нашу справу», - наголошує Береза.

Антипутінська коаліція в ПАРЄ складається із семи країн – Україна, Грузія, Словаччина, Польща, Латвія, Литва, Естонія.

«Кількість людей не можна порахувати, тому що хтось був на сесії, а хтось ні. Із сесії ПАРЄ пішли Естонія, Латвія, Литва, Польща, Грузія, Словаччина, Україна. Окрім того, всі рухи підтримує британська делегація, а саме британські консерватори», - каже депутат.

Переглянути запис прес-конференції:

Як відомо, Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила рішення про підтвердження повноважень делегації Росії без жодних обмежень, попри порушення ними принципів Ради Європи.

Члени делегацій Естонії, Грузії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини і України у Парламентській Асамблеї Ради Європи оприлюднили свою заяву, де підкреслили, що відновлення прав російської делегації без виконання Росією будь-яких численних вимог Асамблеї, «суперечить основним цінностям Ради Європи та її Статуту».

Парламентський комітет у закордонних справах рекомендував Верховній Раді призупинити роботи української делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи.

До слова, делегати ПАРЄ обрали новим генсеком Ради Європи главу МЗС Хорватії Пейчинович-Бурич.