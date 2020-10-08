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    Спалах коронавірусу в МВС: за добу Covid-19 виявлено у понад 250 правоохоронців

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    Кількість хворих серед працівників МВС зростає&nbsp; - Спалах коронавірусу в МВС: за добу Covid-19 виявлено у понад 250 правоохоронців
    Кількість хворих серед працівників МВС зростає 
    Фото: РБК-Україна

    Найбільша кількість хворих полісменів - у Хмельницькій, Чернігівській, Дніпропетровській областях та у місті Києві

    За минулу добу 253 працівників системи внутрішніх справ захворіли на коронавірусну хворобу. Загалом з початку пандемії у МВС хворобу підтвердили понад 7 тисячі правоохоронців. Про це повідомляє пресслужба МВС.

    «Від початку пандемії Covid-19 виявили у 7177 правоохоронців МВС, одужало - 6445 осіб, померло від коронавірусної хвороби - 17. Зафіксовано 253 лабораторно підтверджених діагнозів коронавірусної хвороби у працівників МВС», - йдеться в повідомленні.

    Також повідомляється, що найбільша кількість хворих - у Хмельницькій, Чернігівській, Дніпропетровській областях та у місті Києві.

    Нагадаємо, у Збройних силах України за добу зафіксовано 112 випадків коронавірусної хвороби.

    В Україні за минулу добу, 7 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили в рекордної кількості людей - 5 397. Також відомо, що 2 263 пацієнтів вчора одужали, а 93 - померли від ускладнень.

    За минулу добу найбільше випадків зараження коронавірусом виявили у Харківській, Одеській, Сумській, Дніпропетровській, Донецькій областях, а також у Києві.

    Також в Україні за добу госпіталізували 900 пацієнтів з коронавірусом. В Україні станом на 8 жовтня зайнято понад 20 тисяч ліжок, виділених для пацієнтів з Covid-19.

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