Спалах коронавірусу в МВС: за добу Covid-19 виявлено у понад 250 правоохоронців



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Кількість хворих серед працівників МВС зростає Фото: РБК-Україна

Найбільша кількість хворих полісменів - у Хмельницькій, Чернігівській, Дніпропетровській областях та у місті Києві

За минулу добу 253 працівників системи внутрішніх справ захворіли на коронавірусну хворобу. Загалом з початку пандемії у МВС хворобу підтвердили понад 7 тисячі правоохоронців. Про це повідомляє пресслужба МВС.

«Від початку пандемії Covid-19 виявили у 7177 правоохоронців МВС, одужало - 6445 осіб, померло від коронавірусної хвороби - 17. Зафіксовано 253 лабораторно підтверджених діагнозів коронавірусної хвороби у працівників МВС», - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що найбільша кількість хворих - у Хмельницькій, Чернігівській, Дніпропетровській областях та у місті Києві.

Нагадаємо, у Збройних силах України за добу зафіксовано 112 випадків коронавірусної хвороби.

В Україні за минулу добу, 7 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили в рекордної кількості людей - 5 397. Також відомо, що 2 263 пацієнтів вчора одужали, а 93 - померли від ускладнень.

За минулу добу найбільше випадків зараження коронавірусом виявили у Харківській, Одеській, Сумській, Дніпропетровській, Донецькій областях, а також у Києві.

Також в Україні за добу госпіталізували 900 пацієнтів з коронавірусом. В Україні станом на 8 жовтня зайнято понад 20 тисяч ліжок, виділених для пацієнтів з Covid-19.

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